«إقامة دبي» تنهي إجراءات مليون و138 ألف مسافر خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن إنجاز 184 ألفاً و989 معاملة أذونات دخول وإقامة خلال فترة عطلة عيد الأضحى المبارك من 19 إلى 23 أغسطس الجاري، لافتة إلى أن حركات الدخول والخروج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية خلال فترة العطلة بلغت مليوناً و138 ألف حركة، في حين وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى 204 آلاف و549 شخصاً، ما أسهم في تسهيل عملية المرور عبر مطارات دبي.

وقال مدير عام الإدارة، اللواء محمد أحمد المري: «إننا نعمل في إقامة دبي على تنفيذ توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن العمل مسؤولية والتفاني فيه أولوية، وعلى خطى سموه سنواصل المسيرة لتجسيد التزامنا بنهج البذل، والعمل المخلص الدؤوب لتحقيق الأهداف التي رسمتها قيادتنا في تحقيق التقدم والازدهار للدولة».

وأكد أن «إسعاد المسافرين يعد هدفاً رئيساً تحرص عليه إقامة دبي وتسعى لتنفيذه من خلال وضع آليات عمل متكاملة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين وتسهيل الحركة الانسيابية للمسافرين، الذين تزداد أعدادهم خلال الإجازات الرسمية والأعياد؛ تحقيقاً لأعلى مستويات الرضا لهم وإسعادهم».

وقام المري بجولة تفقدية لقطاع المنافذ الجوية في مطار دبي الدولي شملت صالات القادمين والمغادرين في مباني المطار رقم 1 و2 و3، وتأتي الجولة ضمن سلسلة الجولات التي يقوم بها لمتابعة قطاعات الإدارة المختلفة، والوقوف على سير العمل عن قرب.

واطلع المري خلالها على استعدادات موظفي الجوازات في صالات المغادرين والقادمين لإنهاء إجراءات جميع المواطنين والمقيمين والزوار خلال عطلة أيام عيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت إقامة دبي القادمين للدولة والمسافرين بالتهاني.

وأشار المري إلى اعتماد الإدارة جدول مناوبات خلال عطلة العيد لإنجاز الخدمات لمراجعي الإدارة ومراكزها خلال أيام العطلة، موضحاً أن فريق إدارة آمر لسعادة المتعاملين استمر في متابعة عمله خلال فترة العطلة لتلقي مكالمات الجمهور عبر خدمة مركز الاتصال «آمر» 8005111 لمباشرة التعامل مع ملاحظات واستفسارات المتعاملين، حيث تلقى المركز 13 ألف مكالمة خلال فترة العطلة.

وأضاف أن عمل مركز الخدمة في مطار دبي الدولي مبنى 3 مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والعطل الرسمية، لتسهيل إجراءات المسافرين والمقيمين، حيث استطاع العديد من المواطنين عبر هذا المركز تجديد جوازات سفرهم في مدة لا تتعدى الدقائق، الأمر الذي سهل عملية السفر وقلل الجهد والوقت عليهم، حيث تم تجديد 398 جواز سفر عبر المركز خلال فترة العطلة.