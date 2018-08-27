«مساندة» تنجز 3 مشروعات للطرق الداخلية في العين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنفذ شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» ثلاثة مشروعات للطرق الداخلية بمواقع متفرقة في مدينة العين، متمثلة في المراحل الثلاث 21، 22، 23، بكلفة تتجاوز 353.3 مليون درهم، حيث من المتوقع الانتهاء من إنجاز المرحلة 22 في أكتوبر من العام الجاري، وإنجاز أعمال المرحلتين 21 و23 في أغسطس من العام المقبل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الطرق والبنية التحتية بالإنابة في الشركة، المهندس صالح الشيبة المزروعي، إن «العمل في المرحلة 21، بدأ في أغسطس العام الماضي، على أن تسلم في أغسطس من العام المقبل»، مشيراً إلى أن كلفة المشروع تتجاوز 127.48 مليون درهم، فيما تتجاوز مساحته 1.853 مليون متر مربع.

وأوضح المزروعي أن المشروع يتضمن أعمال الطرق الداخلية مع البنية التحتية، مثل الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار ومياه الشرب وإنارة الطرق الداخلية وشبكة طرق داخلية بطول 38 كيلومتراً تخدم 776 قسيمة، موزعة على 13 منطقة هي: زاخر 1- زاخر 2- الصاروج 22- الصاروج 58- الظاهر 5- الظاهر 55 منطقة 1- الظاهر 55 منطقة 2- الظاهر 33- العقابية 21- أم غافة منطقة 1- أم غافة منطقة 2- مزيد 4 +53- مزيد 57.

وأكد التنسيق مع بلدية العين ودائرة النقل وشركتي العين للتوزيع وأبوظبي للصرف الصحي، لإنشاء الطرق الداخلية وصرف مياه الأمطار وإنارة الطرق وشبكة الصرف الصحي وشبكة مياه الشرب، إضافة إلى تمديد القنوات المستقبلية لخطوط الكهرباء الأرضية.

وبين المزروعي أن العمل في المرحلة 22 من المشروع بدأ في ديسمبر 2016، على مساحة 350 ألف متر مربع، بكلفة تتجاوز 113.71 مليون درهم، على أن يسلم المشروع في أكتوبر المقبل.

ولفت إلى مراعاة ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل كلفة التشغيل، حيث تم استخدام أجهزة الإنارة الموفرة للطاقة (LED) في المشروعات الثلاثة، في تصميم شبكة الإنارة بالمشروع، مضيفاً أن عدد العمال في المشروع بلغ 309 عمال، فيما بلغت نسبة الإنجاز الكلية لهذه المرحلة 69%.

واشتمل المشروع على تنفيذ أعمال الطرق وشبكات الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار وشبكات المياه وأعمال إنارة الطرق التي تخدم 432 قسيمة، موزعة على ثماني مناطق، هي: الشويب، الهير، مدينة ناهل، الطوية، الشعيبة، الهيلي، فلج هزاع، والمويجعي، حيث سيتم تزويد مناطق المشروع بخدمات البنية التحتية كافة، لتصبح مناطق متكاملة الخدمات لقاطنيها، لتحقيق أعلى مستويات الراحة والرفاهية والأمان لسكانها.

وأوضح المزروعي أن العمل في «المرحلة 23» بدأ في أغسطس العام الماضي، ويستغرق إنجاز المشروع 24 شهراً، بكلفة تتجاوز 112.1 مليون درهم. وهو يغطي أعمال البنية التحتية لخدمة 438 قطعة سكنية جديدة، موزعة على 14 منطقة بالعين، هي: رماح 28، رماح 29، اليحر15، اليحر 16، اليحر17، اليحر18، اليحر19، اليحر20، اليحر21، اليحر35، اليحر41، السلامات 3، المرخانية 23، وشارع بن حمودة.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية في بلدية العين، المهندس عبدالله حمدان العامري، أن البلدية تسعى من خلال المشروعات لجعل مدينة العين ذات بنية تحتية متكاملة، خالية من الاختناقات المرورية، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق لمستخدميها وخفض تكاليف الصيانة مستقبلاً، بما يحقق المحافظة على أصول البلدية والبنية التحتية كطابع حضاري تزخر به أبوظبي، وصولاً لمناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات وجودة الحياة بالمدينة، بالنسبة للطرق الرئيسة والتقاطعات.