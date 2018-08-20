وسائل الإعلام الهندية تشيد بمساعدة الإمارات للضحايا

المصدر: نيودلهي - وام

أشادت وسائل الإعلام الهندية بالدور الحيوي الإنساني لدولة الإمارات، ومسارعتها في تقديم المساعدات والدعم لضحايا الفيضانات التي اجتاحت ولاية كيرلا.

وقالت صحيفة «إيكونوميك تايمز» إن قيادة دولة الإمارات، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سارعت ووجهت بتقديم الدعم العاجل لضحايا فيضانات كيرلا، منوهة بأن هذه المبادرة ليست غريبة عن دولة الإمارات وقيادتها المعروفة بمواقفها الإنسانية على الساحة العالمية.

ونوهت الصحيفة بسلسلة تغريدات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، التي تؤكد على الالتزام بتقديم يد العون والمساعدة لضحايا فيضانات كيرلا.

كما سلّط موقع «نيوز ماينيوت» الالكتروني، وصحيفة «الهند اليوم»، وصحيفة «إنديان إكسبرس»، والعديد من وسائل الإعلام الهندية، الضوء على مسارعة دولة الإمارات وبتوجيهات من قيادتها بتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة لضحايا فيضانات كيرلا، مشيدة بجهود الإمارات الخيرية والإنسانية، منوهة أن دولة الإمارات لا تتردد بمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في بقاع الأرض كافة.

وأشارت الى أن هذا النهج الإنساني الأصيل أسّس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وواصل السير عليه وتعزيزه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها الخيّر المعطاء.