شرطة دبي تُدشن المرحلة الأولى من «عيون»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت شرطة دبي، أمس، المرحلة الأولى من مشروع «عيون» الأذكى عالمياً، بحضور 100 خبير ومشارك من مختلف المؤسسات والشركات، وذلك بما يرسخ ريادة دبي المدينة الأذكى والأكثر أماناً وسعادة وتطوراً تقنياً، ويستهدف المشروع ثلاثة قطاعات محورية، هي: السياحة، والمرور، والجريمة، ويعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز نمو الإمارة الحضاري.

وقال مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالإنابة المنسق العام لمشروع «عيون»، العميد جمال الجلاف، خلال إطلاق المشروع، أمس، في فندق إنتركونتيننتال فيستيفال سيتي: «تتمتع دبي بكثير من المقومات التي عززت مكانتها العالمية، وأهلتها لنيل ثقة المجتمع الدولي، وتحقيق الصدارة في كثير من الميادين، والأهم من ذلك استضافة (إكسبو 2020)، ما جعل الإمارة قبلة الباحثين عن الاستقرار والاستثمار وتنمية المشروعات والأعمال، وهذا ما زاد بدوره إصرار شرطة دبي على إيجاد منظومة متطورة، تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، بما يحقق تطلعات القيادة في مدينة ذكية وسعيدة، تحقق أعلى معدلات الأمن والأمان، والاستثمار الأمثل للموارد والكفاءات البشرية».

وأضاف: «بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع (عيون)، الذي يعتمد على شبكة متكاملة وفقاً لمواصفات فنية عالمية المستوى، ونظام يضمن توظيفاً جيداً لكفاءات الموارد البشرية، علاوة على استخدامه تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة وجمع المعلومات، من أجل تعزيز مكانة دبي اقتصادياً وسياحياً، ودعم عملية صنع القرار في مجال الجريمة وأمن الطرق، ورصد الظواهر السلبية، إضافة إلى ضمان تغطية المناطق الحيوية والطرق بكاميرات».

وأوضح أن «المرحلة الأولى للمشروع تبدأ بجمع البيانات عن الأنظمة الأمنية الحالية، وإعداد الدراسات المرجعية عن أبرز المدن العالمية، يلي ذلك وضع معايير تغطية الكاميرات، بما يقود أخيراً إلى تحليل عالٍ لمستوى الثغرات في المطارات والمنافذ والمخارج والحدائق والمراكز التجارية والطرق والفنادق وأماكن الفعاليات»، مشيراً إلى أن المشروع سيتيح إيجاد تقنية استجابة سريعة، وآلية للتنبيه عن المخالفات والسلوكيات غير الحضارية.

وحسب شرطة دبي، فإن منظومة عيون ستدار من مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، إذ سيصب محتوى جميع الكاميرات في قناة واحدة، وفي حال رصد أي سلوك محل اشتباه يَصدر تحذير على الفور، ليتم اتخاذ إجراء على أساسه.