«كهرباء دبي» تشغل نظام الطاقة الشمسية في موقفين للسيارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت هيئة كهرباء ومياه دبي تشغيل مشروع نظام الطاقة الشمسية، في مواقف السيارات بمبناها الرئيس، ومبنى وزارة التغير المناخي والبيئة. وكانت الهيئة أطلقت المشروع، العام الماضي، ضمن مبادرة «شمس دبي»، في إطار جهودها لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، ودعم التحول الذكي لمدينة دبي، تحقيقاً لرؤيتها أن تكون مؤسسة مستدامة مبتكرة على مستوى عالمي.

وتوفر مواقف السيارات، المزودة بأنظمة الطاقة الشمسية، تغطية 885 موقفاً للسيارات في الموقعين، باستخدام 6700 لوح من ألواح الطاقة الكهروضوئية المصنعة محلياً، والتي تمتد على مساحة 13 ألفاً و200 متر مربع، وتصل قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 2000 كيلووات في الموقعين؛ أي بما يعادل خفض نحو 1500 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير: «يأتي التشغيل التجريبي لمشروع أنظمة مواقف السيارات الشمسية في ساحات مواقف مبنى الهيئة الرئيس، ومواقف مقر وزارة التغير المناخي والبيئة، خطوة للأمام في مسيرتنا نحو تشجيع الجمهور على الاستفادة من مبادرة (شمس دبي)، التي تهدف الهيئة من خلالها إلى دعم مبادرة دبي الذكية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالمياً، وتحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لجعل دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وأشار إلى أن مبادرة «شمس دبي»، التي أطلقتها الهيئة عام 2015، لتشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الأنظمة الكهروضوئية، وربطها بشبكة الهيئة، حققت نجاحاً كبيراً.