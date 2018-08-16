المصدر: دبي - الإمارات اليوم

لوحات

لاحظ سكان في المدينة العالمية وجود عدد من السيارات التي تتجول في الشوارع الداخلية والرئيسة من دون لوحات، ما يعرّض السيارات والأشخاص لحوادث من دون معرفة المتسبب فيها، فضلاً عن شغلها مواقف وأرصفة المنطقة التي تعاني من اكتظاظ في المركبات.

دراجات

اشتكى قراء من سلوكيات مخالفة يرتكبها سائقو دراجات التوصيل، من بينها القيادة بين السيارات عند إشارات المرور، من أجل تخطي المركبات للوصول إلى أول الصف، ثم الانطلاق قبل ثوان من تحول الإشارة من الأحمر إلى الأخضر.

بطاقة

استغرب متعامل مع بطاقة «نجم» الائتمانية قيام الشركة بترقية اشتراكه إلى فئة أعلى من التي طلب الاشتراك فيها، وعندما راجع خدمة العملاء تم الرد عليه بأن الترقية لجميع العملاء مرة واحدة، علماً بأن الشركة لم تتصل به لأخذ موافقته.

إزعاج

اشتكى قاطنون في ضواحٍ سكنية بدبي من الأصوات المزعجة لسيارات رياضية، خلال أوقات متأخرة ليلاً، والتي تتسبب في إزعاجهم بشكل كبير، مطالبين بتشديد الرقابة وإصدار تعليمات وإرشادات لقيادة هذه المركبات بمسؤولية في المناطق السكنية ليلاً.

مواقف

طالب سكان في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بإضاءة مواقف ساحة المعارض في منطقة مزيرعة، وترقيم المواقف فيها، خصوصاً في أوقات المهرجانات والفعاليات مثل مهرجان ليوا للرطب ومزاد ليوا للتمور.

اقتراح

اقترح ولي أمر طفل إقامة معسكرات صيفية تشرف عليها وزارة التربية والتعليم، وتكون في جميع المدارس وبأسعار رمزية، ليمارس فيها الطلبة هواياتهم مع زملاء الدراسة، مشيراً إلى أن معظم الأطفال يعانون عدم وجود بيئة اجتماعية ويلجأون إلى الألعاب الإلكترونية.

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