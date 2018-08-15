عبدالله بن زايد يصدر قراراً بتشكيل "مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي"

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي قراراً بتشكيل "مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي" بهدف تمكين وتفعيل دور الشباب، وتحفيزهم على المزيد من الإبداع والابتكار، والمشاركة الفاعلة في تعزيز الدبلوماسية الإماراتية.

ويأتي هذا القرار تعزيزاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إعطاء الشباب فرصاً استثنائية لقيادة مسيرة المستقبل، ليتمكنوا من القيام بمهمتهم وتحقيق محاور وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وتقوم استراتيجية مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز مسيرة السياسة الخارجية لدولة الإمارات بتقديم جيل شاب مبتكر ومبادر، يتحلى بروح المنافسة، ومتمسكاً بأصالة القيم الإماراتية.

وتبنى المجلس شعار "دبلوماسية المستقبل، طموحٌ وأمل" حيث تتمثل رؤية المجلس بالعمل على إعداد جيل واعد من الشباب الدبلوماسيين يساهمون في تحقيق أجندة الشباب 2021.

ويهدف مجلس شباب وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى العمل على تنمية وتطوير المهارات والقدرات والكفاءات الخاصة بشباب الوزارة، وإظهار دور وجهود دولة الإمارات دولياً في تمكين الشباب واحتضان طموحاتهم وآمالهم، والارتقاء بالعمل الدبلوماسي القائم على المعرفة والابتكار لتحقيق التميز في السياسة الخارجية.