المصدر: دبي - الإمارات اليوم

«تسهيل»

اشتكى متعامل قيام مراكز تسهيل في إمارة أبوظبي، بفرض 55 درهماً إضافية على رسوم التقديم لاستخراج الهوية، وذلك خلافاً لبقية مكاتب الطباعة في الإمارة.

خدمات

اشتكى مرتادو طريق الشيخ خليفة الدولي بأبوظبي (المفرق - الغويفات) عدم وجود محطات وقود وخدمات على طول الطريق من مصفح وصولاً إلى أول محطة بعد جسر أبوالأبيض بالقرب من جسر مدينة زايد.

مبانٍ

يرفض حرّاس المباني الإجابة عن استفسارات الباحثين عن شقق للإيجار، تتعلق بالمواصفات والأسعار، بموجب تعليمات صارمة من المكاتب العقارية التي تشرف على تلك المباني، لأسباب غير واضحة.

دواء

فوجئ مستخدم للعدسات اللاصقة بأن سعر عبوة السائل الخاص بتنظيف العدسات من الحجم والاسم التجاري نفسه، يتفاوت بأكثر من 25 درهماً، بين منفذين تجاريين يقعان في المركز التجاري نفسه، ولا تفصلهما سوى 10 أمتار.

بنك

فوجئ قارئ يتعامل مع بنك أبوظبي الوطني بإيقاف البنك بطاقته الاتمانية دون سبب واضح، رغم عدم وجود أي متأخرات عليه، وتقديم أكثر من شكوى للبنك دون رد.

تسوّل

لاحظ سكان في بعض المناطق ازدياد عدد المتسولين، خصوصاً بعد سفر الكثير من السكان إلى خارج الدولة، معربين عن خشيتهم أن يكونوا لصوصاً يراقبون المنازل الخالية من السكان لسرقتها.

عبور

قال سائقون في عجمان إنهم يفاجأون بعبور بعض الأشخاص الشوارع بشكل عشوائي، خصوصاً في منطقتي الكورنيش والمارينا ، على الرغم من وجود سياج يمنعهم من ذلك.

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