إلغاء هامش السرعة في أبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أفادت شرطة أبوظبي، بأن إلغاء هامش السرعة، وتوحيد سرعات ضبط الرادار مع اللوحات المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى انتهائها من الإجراءات الفنية والمرورية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين دائرتي «النقل والتخطيط العمراني والبلديات»، لتطبيق السرعات الجديدة، وسيتم وضع لوحات إرشادية على الطرق والمنافذ الحدودية، وبدايات الطرق التي تربط الإمارة بجهتي دبي والشارقة، لتنبيه السائقين إلى إلغاء هامش السرعة، وتوحيد سرعات ضبط الرادار، مشيرة إلى توافق هذه الإجراءات مع المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، ومواكبة التطور في شبكة الطرق وزيادة عدد المركبات والسائقين.

وأوضحت أن السرعات المثبتة على لوحات المرور على الطرق هي حدود السرعة القصوى المسموح للمركبات السير بها، وأي تجاوز سيتم رصده ومخالفته، ومثال على ذلك إذا كانت السرعة على الطريق محددة بـ80 كيلومتراً في الساعة، فتبدأ مخالفات الرادارات من 81 كيلومتراً في ساعة.