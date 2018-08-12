إطلاق خدمة تصاريح زوّار مناطق الفلل السكنية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أنها أطلقت خدمة إضافية، تمكن زائري مناطق الفلل السكنية المسجلة بنظام المواقف من الحصول على تصاريح وقوف المركبات، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة «م-مواقف».

وذكرت الدائرة أنه بإمكان زوّار الفلل الحصول على التصاريح وفق حالتين الأولى «تصريح المناسبات»، من خلال تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام، من خلال التواصل عن طريق مركز الاتصال (80088888) حسب المدة التي تقررها الدائرة مع مالك التصريح.

أمّا الحالة الثانية «تصريح الزائر» يتم تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال إرسال رسالة نصية، على أن تكون الصلاحية القصوى للتصريح ثماني ساعات بدءاً من إرسال الطلب من 12 ليلاً إلى 8 صباحاً.

وأفادت الدائرة بأن المتعامل يدخل رقم لوحة مركبة الزائر ضمن الطلب المرسل عبر الرسالة النصية بصيغة محددة تتضمن رقم القطاع الذي تقع فيه الفيلا.

«الدائرة» أكدت أن بإمكان زوّار الفلل الحصول على التصاريح وفق حالتين.