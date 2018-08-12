محمد بن راشد: الإمارات تحتفي بشبابها كل يوم تعليماً وتمكيناً وإشراكاً في المسؤولية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات تحتفي بشبابها كل يوم تعليماً وتمكيناً وإشراكاً في المسؤولية، مشيراً سموه إلى أن «شبابنا مفخرة في الإنجاز والعطاء والقيادة».

جاء ذلك، في تغريدة نشرها سموه على موقع «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، وقال فيها سموه «يحتفي العالم باليوم العالمي للشباب، وتحتفي بهم دولة الإمارات كل يوم تعليماً وتمكيناً وإشراكاً في المسؤولية، شبابنا مفخرة في الإنجاز والعطاء والقيادة». وتحتفل الدولة اليوم بـ«اليوم العالمي للشباب»، إذ تولي حكومة دولة الإمارات أهمية كبيرة للشباب وتمكينهم، ليكونوا قادرين على تحمل المسؤوليات والابتكار، والإسهام في رفاه المجتمع الإماراتي.