شرطة أبوظبي تدعو إلى تعزيز التدابير الوقائيةأثناء السفر

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حثّت شرطة أبوظبي على تأمين المساكن قبل السفر بتعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة، حتى لا تكون عرضة للسرقة أثناء غياب أصحابها، مشيرة إلى أهمية الحملة التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تحت شعار «سفر آمن».

وكانت إدارة الشرطة المجتمعية في قطاع أمن المجتمع نظمت، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة «صيفنا آمن»، في مجلس هلال زيد الشحي بمنطقة خليفة.

وقال رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بمنطقة العين، المقدم بهيان العامري، إن المبادرة تقوم على تضافر الجهود المشتركة، لتعزيز مفهوم السفر الآمن، والسلامة الشخصية لمواطني الدولة وممتلكاتهم، أثناء وجودهم خارج الدولة.

ودعا إلى اتباع الإرشادات الأمنية والاحتياطات بتأمين المنازل وإحكام إغلاقها، وإطفاء مصادر الطاقة والمياه، وحفظ الأموال والمقتنيات الثمينة في مكان آمن.

ولفت إلى أهمية الحيطة والحذر عند استخدام بطاقة الصراف الآلي، بإخفاء المال المسحوب بعيداً عن أعين الفضوليين، وعدم تركه في المركبة، وتجنب سحب الأموال ليلاً من الصراف الآلي، خصوصاً في الأماكن المظلمة.

وأكد رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالمناطق الخارجية، المقدم عبدالله الحارثي، أهمية توعية الأبناء وإرشادهم وحثهم ورعايتهم وحفظهم من الدخلاء ورفقاء السوء.

ودعا الجمهور إلى الاتصال على (999) في مركز القيادة والتحكم عند الحاجة، أو بخدمة «أمان» من خلال الرقم المجاني (8002626)، أو عن طريق الرسائل (sms2828).

وأشار إلى تفاعل المجتمع مع مبادرة «كلنا شرطة» على نحو يعكس حرصهم على حماية أمن المجتمع ووقايته من الجريمة بأشكالها المختلفة، فضلاً على أعمالها وخدماتها على مستوى إمارة أبوظبي.