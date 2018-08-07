تراجع الحرارة ليلا بدءً من السبت ‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع الباحث في علوم الفلك و الارصاد الجوية، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك، ابراهيم الجروان، أن تتراجع حرارة الجو المرتفعة ليلا بدء من السبت المقبل مع تراجع مستوى الرطوبة، ونشاط الرياح .

وقال الجروان إن مع طلوع النثرة صبيحة 11 أغسطس يحين موسم (مرخيات القلايد) و هي آخر مواسم الصيف الحار في الجزيرة العربية .

وأضاف انه وبانتهائه تهدأ الحرارة آخر الليل و و ينشط الهواء الجنوبي و الشرقي و تزحف الرطوبة على السواحل ، و تتشكل السحب الركامية على الجبال الجنوبية.

وشرح الجروان ان القلائد جمع قلادة التي توضع على عنق الناقة و ترتهي اخر النهار من شدة الحر ، و قيل هي الشمائل التي تشد على بطون الأبل في اول النهار ثم ترتخي‏ ، و أهل الزرع يقولون انها عذوق النخل ترتخي من شدة الحر و وزن الرطب

وتابع الجروان كما تشهد السماء هذه الليالي زخات شهب البرشاويات وتكون ذروة تلك الزخات في يوم 11 - 13 اغسطس و ممكن مشاهدة 50-70 شهاب في الساعة في ظروف الرصد المثالية خاصة مع تلاشي ضوء القمر ليلا .