تعرف إلى نتائج اليوم المفتوح للتوظيف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 369 مواطنا ومواطنة تلقوا عروض عمل وترشحوا لشغل الوظائف لدى 31 شركة شاركت في يوم مفتوح للتوظيف نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين الاسبوع الماضي في أبوظبي بالشراكة المصرف المركزي وهيئة التأمين ومعهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية.

ويأتي تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف ضمن مبادرة مسرعات التوطين النوعي التي اطلقتها الوزارة مؤخرا بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاع المالي والمصرفي والشركات العاملة في هذا القطاع وذلك بهدف توفير 1500 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال 100 يوم.

وأوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش ووكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية بالإنابة ماهر العوبد ان نحو 788 مواطنا ومواطنة شاركوا في اليوم المفتوح للتوظيف الذي عرضت خلاله الشركات المشاركة نحو 320 فرصة وظيفية لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس وفي مختلف التخصصات الوظيفية في القطاع المالي والمصرفي".

وقال " ان المعنيين في الشركات المشاركة اجروا 856 مقابلة وظيفية للباحثين عن العمل حيث نتج عن هذه المقابلات عن تلقي 369 مواطنا ومواطنة عروض عمل

وترشحوا لشغل الوظائف لدى الشركات المعنية التي ستجري مفاضلة بينهم تمهيدا لإبرام عقود العمل مع الذين يقع عليهم الاختيار وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارة".

واشار العوبد " الى ان 419 مواطنا ومواطنة من مجموع المشاركين في اليوم المفتوح لم يتمكنوا من اجتياز المقابلات الوظيفية التي اجريت لهم حيث يجري التواصل مع الشركات المعنية لمعرفة اسباب ذلك وبالتالي اشراك هؤلاء المواطنين والمواطنات في البرامج التي تنظمها الوزارة للتأهيل والتدريب بما يجعلهم قادرين على اجتياز المقابلات الوظيفية مستقبلا وبالتالي الحصول على الوظيفة التي يتطلعون اليها.

وأوضح " ان الوزارة ستواصل بالتعاون مع شركائها تنظيم الايام المفتوحة للتوظيف في القطاع المشار اليها في اطار مبادرة مسرعات التوطين النوعي وهو الامر الذي من شأنه تعزيز فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات في هذا القطاع الذي يزخر بالوظائف المناسبة التي تلبي تطلعات الباحثين عن العمل".

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتوطين تدير ايام التوظيف المفتوحة من خلال أربع مراحل تشمل تسجيل الباحثين عن العمل فور وصولهم الى مكان اليوم المفتوح من خلال نظام ذكي يتيح لكل باحث عن العمل اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر المطروحة ومن ثم مرحلة الارشاد المهني التي تستهدف توعية الباحث عن العمل بأهمية القطاع المستهدف والوظائف المطروحة والتأكد من جاهزيته للمقابلة الوظيفية وتليها مرحلة تهيئة الباحث عن العمل لإجراء المقابلة الوظيفية وهي المرحلة الاخيرة.