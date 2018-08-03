تذاكر «افتراضية» لرسوم المواقف في دبي

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إمكانية دفع رسوم المركبات عبر «تذاكر افتراضية»، تمكن المتعامل من إدخال بيانات المركبة في أجهزة الدفع الآلية، وسداد التعرفة من دون الاضطرار إلى طباعة تذكرة ورقية ووضعها على الجهة الأمامية من المركبة، وذلك في بعض المناطق مثل الجافلية وأم الرمول، في وقت وصل عدد طرق دفع رسوم مواقف المركبات في دبي إلى ست طرق مختلفة، تسهل على المتعاملين عملية سداد الرسوم وفقاً لرغباتهم وأدواتهم المتاحة.

ووفقاً للهيئة، فإن الدفع بما يعرف بـ«التذاكر الافتراضية» سهّل على المراقبين والمفتشين والمتعاملين أيضاً، عملية السداد في مناطق تشهد كثافة في الاستخدام، ويزداد فيها معدل الدوران في استخدام المواقف.

ووفرت الهيئة عدداً من الوسائل التي تمكّن المتعامل من استخدام الطريقة الأنسب له في سداد رسوم مواقف المركبات، تتضمن الدفع بالعملة النقدية، حيث يدفع في الأجهزة المخصصة والموزعة حول المواقف، بوضع العملات من فئة الدرهم ونصف الدرهم مقابل المدة التي يود استخدام الموقف فيها، وحسب فئة الموقف، ثم وضع التذكرة على واجهة السيارة من الداخل في مكان ظاهر.

ويمكن للمتعامل أيضاً الذي يحمل بطاقة «نول NOL» استخدامها للدفع في الأجهزة المخصصة، مقابل المدة التي يود استخدام الموقف فيها، ليخصم الجهاز القيمة المستحقة من رصيد البطاقة، ثم يضع التذكرة على واجهة السيارة من الداخل.

ويمكن كذلك الدفع مقابل استخدام المواقف العامة في دبي عن طريق خدمة «mParking» ثنائية اللغة، وذلك عبر إرسال رسالة نصية قصيرة بصيغة محددة، ليتلقى بعدها المستخدم رسالة تأكيد نجاح عملية الدفع بالخصم من رصيد الهاتف، فضلاً عن رسائل تنبيه باقتراب انتهاء الوقت المسموح به في المواقف، وذلك قبل 10 دقائق من انتهاء الوقت المحدد.

وتتضمن طرق سداد الرسوم عبر بطاقات مواقف مسبقة الدفع تمكن المتعاملين من دفع تعرفة المواقف دون الحاجة إلى حمل العملات النقدية، ويتم الدفع مقابل خدمات المواقف عن طريق إدخال البطاقة في أجهزة الدفع التي تخصم التعرفة المطلوبة مقابل عدد ساعات الخدمة.

ويضاف إلى تلك الوسائل استخدام التطبيقات الذكية عبر كل من تطبيق هيئة الطرق والمواصلات في دبي وتطبيق المواقف الذكية.

ويتضمن تطبيق الهيئة قائمة من الخدمات المصممة لدعم الطرق وتجربة التنقل لدى مستخدمي وسائل المواصلات العامة في دبي، بما في ذلك مراكز الخدمة ومحطات المترو والحافلات، إضافة إلى خدمة حجز التاكسي والمواقف، أما تطبيق المواقف الذكية فيوفر معلومات متعلقة بالمواقف الشاغرة، والتعرفة، وطرق الدفع، والتعرف إلى رمز المنطقة بشكل تلقائي، فضلاً عن المزيد من الخدمات والمعلومات.

130 ألف موقف

يبلغ عدد المواقف الخاضعة للرسوم في دبي 130 ألف موقف، فيما تقسم تلك المواقف إلى فئات، تصنف من حيث قيمة التعرفة ونوع بطاقات المواقف الموسمية المدفوعة سلفاً والصالحة للاستخدام في تلك المنطقة.