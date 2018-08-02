دبي تستقبل 170 ألف شحنة غذائية في 6 أشهر

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أكد مدير قسم رقابة تجارة الأغذية بإدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي، عصام شرف، أن البلدية استقبلت 170 ألفاً و823 شحنة غذائية عبر منافذ إمارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد الحاويات الغذائية المستوردة 238 ألفاً و190 حاوية.

وأشار إلى أنه يتم في الدائرة اتباع آليات دقيقة لتنظيم العمليات الرقابية على المواد الغذائية بشكل مستمر في مخازن المؤسسات الغذائية والشركات التجارية، للتأكد من استيفاء الشحنات لجميع الاشتراطات والضوابط التي وضعتها البلدية في مجال سلامة الغذاء.

وأضاف أن عدد المنتجات الغذائية المستوردة بلغت نحو مليون و26 ألف منتج غذائي، ما يحقق التنوّع والتكامل الغذائي، كما بلغت كمية الأغذية المستوردة نحو أربعة ملايين و150 ألف طن، فيما بلغت كمية الأغذية التي تم إتلافها 850 طناً بمعدل انخفاض يصل إلى 71% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.