اعفاء خادمة من 120 ألف درهم غرامات

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أعربت خادمة أفريقية الجنسية مخالفة، عن سعادتها بعد أن حصلت على إعفاء من غرامات مالية وصلت إلى نحو 120 ألف درهم، ترتبت عليها نتيجة مخالفتها لقوانين الإقامة والعمل بالدولة، والبقاء فيها بصورة غير مشروعة لمدة نحو 4 سنوات.

وقالت الخادمة إنها استقدمت إلى الإمارات للعمل كخادمة لدى احدى الاسر، ثم هربت من كفيلها، وأقامت بصورة مخالفة، لكن فور علمها بقرار مجلس الوزراء بمنح مهلة للمخالفين، حضرت برفقة صديقتها، وحصلتا سوياً على تصريح بالمغادرة مع اعفائهما من كافة الغرامات المالية المترتبة في حقها.

وأعربت عن شكرها لقيادة دولة الامارات التي منحتها فرصة العودة إلى وطنها الام من دون الزامها بدفع أي مبالغ مالية.