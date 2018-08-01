المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اصطفاف

اشتكى سكان في منطقة النعيمية بعجمان اصطفاف السيارات بشكل عشوائي في الساحات الترابية، وبطريقة تغلق في كثير من الأحيان الطريق على أصحاب المركبات الأخرى، ما يتسبب في تعطيلهم عن أعمالهم.

علاج

طالب مراجعون لصيدليات هيئة الصحة بدبي بمراجعة المخزون الدوائي وتعويض النقص فيه، إذ اضطروا لعمل زيارات متعددة للحصول على جرعتهم الكاملة من العلاج.

فاكهة

طالب مستهلكون بلدية دبي بتنفيذ حملات تفتيشية على سوق العوير للخضراوات والفاكهة، ومحاسبة التجار الذين يبيعون فاكهة فاسدة مغلفة في صناديق مغلقة، يكتشفونها حين عودتهم للمنزل.

إلحاح

أبدى متسوقون في مراكز تجارية بالدولة انزعاجهم من إلحاح موظفي مبيعات تابعين لبعض البنوك ممن يسوّقون بطاقات ائتمانية عليهم للوقوف وشرح مزايا تلك البطاقات.

صلاحية

طالب مستهلكون الجهات المعنية بمراقبة المنتجات المدرجة ضمن العروض الترويجية، خصوصاً مع احتمال لجوء محال إلى التخلص من منتجات تقترب صلاحيتها من الانتهاء.

«نجم»

اكتشف متعامل مع شركة نجم الفطيم أنها خفضت حد الائتمان الخاص ببطاقته من 10 آلاف درهم إلى 550، من دون سابق تنبيه، على الرغم من أنه عند توقيع عقد الخدمة مع الشركة وقع شيكاً مصرفياً بقيمة 10 آلاف درهم!

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