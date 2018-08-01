مكافآت للملتزمين بوثيقة «تعهد مرورية» في أول يوم دراسي

المصدر: محمد فوده - دبي

أطلقت شرطة دبي، أمس، حملة للحد من الحوادث المرورية في أول أيام الدراسة تحت عنوان «يوم بلا حوادث»، في إطارة استراتيجية نشر السلامة المرورية، وحماية الطلبة من مخاطر الحوادث.

وأعلن القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، اللواء أحمد بن ثاني، عن حزمة من الحوافز للسائقين الملتزمين خلال الحملة، تشمل خصم 50% من فترة حجز مركبة أو قيمة بدل الحجز، و50% من النقاط المرورية السوداء المتراكمة على الرخصة، بالإضافة إلى جوائز أخرى سيتم السحب عليها في نهاية المبادرة على المسجلين في موقع إلكتروني مخصص للحملة، يحتوي على «وثيقة تعهد» تشمل حزمة من الالتزامات يجب على السائقين التقيد بها، حال تسجيلهم في الحملة بأسمائهم أو أرقام ملفاتهم المرورية أو هواتفهم.

وقال بن ثاني إن وثيقة التعهد تشمل الالتزام بربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة للطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور.

وأضاف أن شرطة دبي تسعى إلى اعتماد الثاني من سبتمبر كل عام يوماً بلا حوادث مرورية، لافتاً إلى أن هذه المبادرة سوف تطبق في إطار برنامج متكامل مع الشركاء الاستراتيجيين والمعنيين بسلامة الطلاب، في جميع مدارس دبي.

من جهته، قال مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، العميد عبدالله الغيثي، إن شوارع دبي شهدت، خلال الأسبوع الأول من انطلاق العام الدراسي لعام 2015، وقوع 66 حادثاً مرورياً أسفرت عن وفاة شخصين، وإصابة 32 آخرين بإصابات بليغة، و43 بإصابات متوسطة.

فيما شهد الأسبوع الدراسي الأول من عام 2016 وقوع 86 حادثاً مرورياً، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 23 بإصابات بليغة و45 بإصابات متوسطة، وفي الأسبوع الأول من عام 2017، تم تسجيل 58 حادثاً مرورياً، أسفرت عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 23 بإصابات بليغة، و35 بإصابات متوسطة.

إلى ذلك، قال مدير الإدارة العامة للمرور، العميد سيف مهير المزروعي، إن هناك حملة تسويقية لمبادرة «يوم بلا حوادث»، في جميع الجهات والمراكز التجارية، كما سيوجد ضباط الإدارة العامة للمرور في المراكز، لشرح كيفية التسجيل في المبادرة مع شرح مبسط لها.

وأوضح أن الأسبوع الأول من العام الدراسي يشهد زحاماً في الشوارع وبعض التجاوزات، لذا سيتم نشر دوريات مرورية على التقاطعات والشوارع الرئيسة.

وناشد السائقين الالتزام بإشارة قف المثبتة في الحافلات المدرسية، من أجل السلامة المرورية، لافتاً إلى أن غرامة قطع إشارة قف الخاصة بالحافلات المدرسية 1000 درهم، و10 نقاط سوداء، وفقاً للقانون المروري.

• 1000 درهم و10 نقاط سوداء، غرامة قطع إشارة قف الخاصة بالحافلات المدرسية.