المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرق

اشتكى قارئ سوء حال الشوارع الداخلية المؤدية إلى منطقة المدارس في عجمان، مطالباً الجهات المسؤولة بتمهيدها في حال عدم القدرة على سفلتتها، وذلك لوجود مناطق وعرة بها، قد تلحق أذى بالمركبات.

محطة

طالب سكان في منطقة الرحمانية بالشارقة، الجهات المعنية بتوفير محطة وقود على الطرقات الرئيسة، مشيرين إلى أن أقرب محطة تقع في منطقة مويلح التي تبعد مسافة لا تقل عن 25 كيلومتراً.

نفايات

يشكو سكان في منطقة مصفح ومدينة محمد بن زايد، عدم قيام الشركات المعنية بتنظيف المناطق المحيطة بصناديق النفايات، والاكتفاء بإفراغها فقط وترك المخلفات عرضة للحشرات والناموس.

خدمة

اشتكى متعاملون ضعف خدمة المكالمات الصوتية والمرئية عبر الإنترنت، التي يوفرها مزودا خدمات الاتصالات في الدولة عبر باقات تراوح بين 50 و100 درهم، مطالبين بتحسين جودتها.

علاج

اقترح مقيمون إنشاء مستشفى متخصص في سرطان الأطفال بالدولة، يقدم العلاج بالمجان لجميع المحتاجين، ويسهم فيه رجال الأعمال وأهل الخير، لا سيما أن بعض المستشفيات المعروفة في هذا المجال لا تستقبل حالات دون تغطية تأمينية.

استثناء

منحت شرطة الشارقة رجلاً مسناً استثناء في حجز مركبته المخالفة الخاضعة للحجز المنزلي، إذ منحته مساحة 200 متر لربط مركبته بالجهاز الإلكتروني، حتى يتمكن من استخدامها في التوجه إلى الصلاة بالمسجد القريب من بيته والعودة للمنزل.

طفايات

قال مستأجرون إن شركات تدير أبراجاً سكنية في عجمان، لم تقم بتغيير طفايات الحريق منذ ثماني سنوات، مطالبين الجهات المعنية بمراقبتها وإلزامها بالتقيد بإجراءات السلامة.

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