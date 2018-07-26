زراعة أشجار الغاف تزامناً مع «عام زايد»

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

انطلقت حملة لزراعة أشجار الغاف في جبل علي، ينفذها منتجع «جيه إيه جبل علي» في دبي، تزامناً مع «عام زايد».

وقال المدير العام لمنتجع جيه إيه جبل علي للغولف، وليام هارلي فليمينغ، «للفندق دور نشط في المشروعات المحلية، التي تمتد جذورها من تراثنا، وتطل نتائجها على مستقبلنا، مع التزامنا باستدامة الموارد، والمشاركة المجتمعية». وتابع: «من خلال هذه الحملة وجدنا وسيلة رائعة لاستثمار أرضنا، بقصد إنجاز شيء أكبر بكثير من مساحتها».

وأضاف: «زراعة الغاف مبادرة فريدة للمقيمين في الإمارات، وفرصة لضيوفنا لزراعة أشجار الغاف الأصلية، والتعرف إلى النظام البيئي الصحراوي، مع البقاء على اتصال وثيق بالتراث الإماراتي الغني، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحراء». وقال: «مع (عام زايد)، علينا جميعاً الاعتراف بالإرث الذي تركه لنا مؤسس وقائد الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، عندما يتعلق الأمر بحماية البيئة».

وتابع: «نعتقد أن المبادرة يمكن أن تمكّن كل واحد منا من لعب دور في الحفاظ على النظام البيئي وتطويره».