تنفيذ مشروعات إبداعية في مواقع حيوية بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ممثلاً في ذراعه الإبداعية «براند دبي»، عن الدخول في تعاون استراتيجي مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتنفيذ سلسلة من المشروعات النوعية، بهدف تعزيز المشهد الجمالي في إمارة دبي، وضمن عدد من مناطقها الحيوية من خلال نشر أعمال فنية وجداريات ضخمة، في جهد يهدف لإبراز الروح الخاصة التي طالما اتسمت بها دبي كمدينة عربية الهوية عالمية الطابع، وتروي قصة مدينة تطورت بسرعة فائقة، لتصبح خلال عقود قليلة واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، وأكثرها تشجيعاً على الإبداع، وعناية بالمبدعين.

وكشف الجانبان عن توقيع مذكرة تفاهم، تضع الإطار العام لهذا التعاون، الذي سيمتد على مدار السنوات الثلاث المقبلة، والذي من المنتظر أن تسهم ثماره في إضفاء ملامح جديدة لمدينة الإبداع، تخدم تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تحويل دبي إلى متحف مفتوح.

وسيشمل التعاون تطوير مجموعة من الأعمال الفنية المتميزة، التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع نخبة من الفنانين الإماراتيين والعالميين، في ضوء شبكة العلاقات التي أسسها «براند دبي» مع عدد كبير من المبدعين، سواء داخل الدولة أم من مختلف أنحاء العالم، من خلال العديد من الفعاليات التي يتولى تنظيمها بصفة سنوية، ومن أبرزها مهرجان «دبي كانفس»، الذي بات اليوم يُنظر إليه كإحدى أهم فعاليات الرسم الثلاثي الأبعاد على مستوى العالم أجمع.

واتفق الجانبان على تحديد أهم وأنسب المواقع في دبي لتنفيذ المشروعات المُعتمدة، التي تم اختيارها من بين عشرات الأفكار التي تقدّم بها الفنانون، وفقاً للمواصفات التي تم تحديدها لهم، وبما يتلاءم مع طبيعة تلك المواقع والمناطق المحيطة بها، ومستوى التدفقات المرورية التي تشهدها يومياً، وكذلك العناصر البيئية والطبيعية للمكان إن وجدت، بما يكفل تناسق أفكار الأعمال الفنية المقترحة مع المكان وتفادي أي تنافر مع مكوناته، وضمان تحقيق أعلى درجات اتساق المعنى والمضمون مع الإطار المكاني العام الذي سيوجد فيه العمل الفني، وبما يؤدي إلى أرقى مستويات الإبداع تكاملاً مع كل العناصر المحيطة بالعمل.

وستتضمن المواقع التي سيتم تنفيذ المشروعات الفنية فيها أعمدة وجدران الجسور بما في ذلك جسور المترو، وجسور عبور المشاة، ومحطات حافلات النقل العام والأنفاق، وغيرها من المساحات المفتوحة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير تلك الأعمال، التي ستراوح بين اللوحات والرسومات الجدارية العملاقة والتكوينات الفنية الحديثة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، أن الهيئة تحرص على إضفاء لمسات جمالية على مختلف تصاميم مشروعات الطرق، وتحديداً التقاطعات المجسّرة والجسور والأنفاق، ومثالاً على ذلك التصميم الفريد من نوعه لجسر الشندغة الذي يعتمد على فكرة اللامحدودية (infinity)، وكذلك «جسر التسامح» للمشاة على قناة دبي المائية، وهو عبارة عن جسر معلق بقوس بيضاوي بارتفاع 50 متراً، ويعد اليوم احد المعالم السياحية البارزة في دبي، إلى جانب التصاميم المميزة لمحطات مترو دبي.

وأضاف: «تعمل الهيئة على تبني الأفكار المبتكرة مع مواصلتها تطوير منظومة النقل وشبكة الطرق، بما يلبي احتياجات الحركة التنموية القوية في دبي، وفقاً لأرقى المعايير والممارسات العالمية»، وقال إن «اسم دبي بات اليوم مقترناً بالإبداع والابتكار، ما يستدعي مواكبة ذلك بالتفكير والعمل خارج الأطر التقليدية».

من جانبها، قالت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، إن الطرق تعد من أهم مقومات حداثة المدن وتقدمها وتطورها، ودبي تتمتع بشبكة طرق فائقة التميز، لذا كان التفكير في ربط هذه الميزة التي تبلور مكانة دبي كإحدى مدن العالم الأكثر تطوراً عبر توظيف الإبداع الذي كان وسيظل مرتبطاً بجوهر حركة التنمية والتطوير في الإمارة؛ ولاشك في أن الإبداع الفني هو الأجدر بالتعبير عن هذا الارتباط، والأكثر قدرة على توصيل هذه الرسالة لجمهور عريض من الناس، يقدر يومياً بمئات الآلاف من مستخدمي الطرق. وأضافت أن التعاون يأتي في إطار استراتيجية «براند دبي»، لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتحويل دبي إلى متحف مفتوح.

وقالت مدير «براند دبي»، نهال بدري، إن جهود «براند دبي» تستند في جانب كبير منها إلى مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية وحتى الخاصة، يجمعها في ذلك هدف واحد هو تعزيز صورة دبي وسمعتها.

فرق عمل مشتركة

تم تشكيل فرق عمل مشتركة لإدارة ومتابعة المشروعات المزمع تنفيذها، والتي تندرج ضمن مبادرة «متحف دبي الفني»، التي تُعنى بنشر الإبداع من خلال الأعمال الفنية الجدارية، ومبادرة «دبي تتحدث إليك»، التي ترمي إلى نشر مجموعة متنوعة من المشروعات في أرجاء دبي، باستخدام التكوينات الفنية الحديثة.

منى المرّي:

«التعاون يأتي في إطار استراتيجية (براند دبي)، لتحقيق رؤية محمد بن راشد لتحويل دبي إلى متحف مفتوح».

مطر الطاير:

«اسم دبي بات مقترناً بالإبداع والابتكار، ما يستدعي مواكبة ذلك بالتفكير خارج الأطر التقليدية».

• فنانون إماراتيون وعالميون يشاركون بأعمال فنية تزيّن مناطق رئيسة في الإمارة.