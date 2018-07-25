توصيات لتحسين حركة السير إلى مطار الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استمع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، في اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، إلى تقرير مقدم من هيئة مطار الشارقة الدولي، متعلق بحركة السير والنقل بالمطار. وأكد رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، علي سالم المدفع، أن الهيئة تحرص على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين والقادمين عبر المطار، باعتباره المنفذ الجوي الرئيس للإمارة على العالم.

وانتهى المدفع إلى تقديم عدد من التوصيات، التي تعمل على تعزيز وتطوير مختلف الخدمات المقدمة، والخاصة بحركة السير للقادمين والمغادرين من المطار وإليه. واعتمد المجلس التوصيات المقدمة من الهيئة، والتي من شأنها تعزيز مكانة مطار الشارقة الدولي إقليمياً ودولياً.

واطلع المجلس على تقرير مقدم حول سير العمل في المشروعات المنفذة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، حيث استعرض رئيس الهيئة، المهندس يوسف صالح السويجي، أعمال الطرق الخدمية والمواقف لمرتادي المساجد بإمارة الشارقة، متضمنة المشروعات التي أكملت الهيئة تنفيذها، والمشروعات التي يجري العمل عليها، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لشبكة الطرق الداخلية والرئيسة في الإمارة، بهدف تقديم خدمات متميزة لكل المناطق، مع إعطاء الأولوية للمرافق العامة، المتمثلة في المدارس والمساجد والحدائق والعيادات.