«بيت الخير» تكثف النشاطات الترفيهية للأيتام

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

كثفت «بيت الخير» من النشاطات الترفيهية التي تمزج المتعة بالفائدة، بهدف إسعاد الأيتام في فصل الصيف، ونظمت بالتعاون مع «مراس» زيارة للأيتام المسجلين في مركز العوير، إلى حديقة «جرين بلانيت» في سيتي ووك دبي، وشارك فيها 20 طفلاً يتيماً، بحضور مختصين قدموا لهم شرحاً علمياً وافياً عما شاهدوه، كما تم تنظيم الزيارة نفسها لـ17 طفلاً من الأيتام المسجلين في مركز البرشاء، ضمن خطة الجمعية لإسعاد الأيتام خصوصاً في عام زايد.

من جانب آخر، نظم قسم العلاقات العامة وإسعاد المتعاملين في الجمعية رحلة ترفيهية لـ14 طفلاً من الأيتام المسجلين في مركز البرشاء إلى برج خليفة، حيث زاروا برج خليفة وصعدوا إلى أعلى منصة لمشاهدة مناظر دبي.