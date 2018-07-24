جلسة تدريبية حول قواعد وممارسات الاتصال الاستراتيجي الفعّال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظَّم المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وبالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية، جلسة تدريبية حول استراتيجيات الاتصال الإعلامي الاستراتيجي، شارك فيها رئيس قسم الأخبار بمجلس مدينة «ويسمنستر»، فرجس شبرد، ونائب مدير دائرة النقل بالحكومة البريطانية، سوزان أدموند، والمتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إدوين صموئيل.

وأكد المتحدثون أن دبي تقدم نموذجاً متميزاً للتفاعل المؤثّر مع الإعلام، ووجود العديد من القواسم المشتركة، التي تجمع بين الإمارات والمملكة المتحدة، في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي طالما جمعت بين البلدين على مدار عقود طويلة، منوهين بأن هذه القواسم تتمثل في قيم التسامح والانفتاح والرغبة في تعميق قنوات التعاون البنّاء، وأهمية تعزيز تلك القيم ودفعها قدماً لتأكيد تأثيرها الإيجابي، في حين أشاد المتحدثون بالأسلوب المميز لعملية التواصل الإيجابية، التي تتبعها حكومة دبي لإبراز أبعاد مسيرتها التنموية، بما تضمنته من لمسات إنسانية عبرت عن تجربة الإمارة على النحو الأمثل.

وتطرقت الجلسة إلى موضوعات متنوعة، ركزت على استعراض عدد من تجارب المتحدثين في مواقف شكّل بعضها أزمات حقيقية، والأسلوب الذي تم التعامل به مع تلك المواقف من الناحية الإعلامية، والتواصل مع الجهات والأشخاص المعنيين بالأزمة، وأسلوب إدارتها إعلامياً حتى انتهائها وكذلك معالجة تبعاتها، حيث استعرض المتحدثون أهم الدروس المستفادة من تلك المواقف، وكيفية توظيفها في تعزيز استراتيجيات الاتصال الفعالة.

وأكدت مدير الاتصال الاستراتيجي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، علياء الذيب، أن الجلسة تأتي في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز قدرات الاتصال في دبي، وتأكيد توصيل الرسالة بالأسلوب الأمثل في مختلف المواقف، وضمن جميع الأوقات، حيث يمثل التعاون مع وزارة الخارجية البريطانية، إضافة نوعية إلى تلك الجهود بما تتمتع به من مكانة كواحدة من أكثر الجهات الحكومية كفاءة على مستوى العالم في مجال الاتصال الفعّال، منوهة بترشيحات الخارجية البريطانية لعدد من مسؤولي الاتصال المتميزين في حكومتها، حيث كان لمشاركتهم أثرها الواضح في رفع مستوى الفائدة المرجوة من وراء التدريب، معربة عن امتنانها لهم، لما قدموه من أفكار ورؤى ونصائح مهنية مهمة، خلال الجلسة.

من جانبه، أكد مدير إدارة الاتصال الحكومي بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أيمن محمود، أهمية دور الاتصال الاستراتيجي في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، ما يبرز ضرورة مواكبة هذا القطاع بكل روافده لعمليات التطوير المستمر في كل القطاعات، مشيراً إلى أن تطوير قدرات الكفاءات الوطنية، للحفاظ على استدامة مسيرة الريادة والابتكار يعد من العوامل الرئيسة الفاعلة، لاسيما مع سعي دبي نحو تبوؤ مركز الريادة عالمياً على كل المستويات.