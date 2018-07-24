حجز 4045 مركبة مهملة في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أفادت بلدية الشارقة بأنها حجزت 4045 مركبة مهملة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تم تحرير 6420 مخالفة، ووضع 10 آلاف و969 إانذاراً لمركبات، خلال تنفيذ حملات تفتيشية دورية خصوصاً على مشوهات المنظر العام للإمارة، ورصد كل الظواهر السلبية. وأكدت حرصها على سحب المركبات المهملة التي تركها أصحابها تستقبل الغبار والأوساخ، وباتت مشوهة للمنظر العام، والمنتشرة في المناطق الترابية.

وقال رئيس قسم العمليات في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي سعيد بورحيمة، إن هناك مركبات مخالفة للنظم والقوانين المعمول بها في الإمارة، بناءً على بند المخالفة وقت الضبط، وهناك العديد من المخالفات الخاصة بالمركبات، منها ما يسبب تشويه المنظر العام بأي شكل من الأشكال، وهناك المركبات المتروكة من دون لوحات مرورية في الأماكن العامة، وترك المعدات الثقيلة في الشوارع والساحات الترابية، وعرض مركبة للبيع في غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك يتم سحب المركبات الثقيلة بسبب حادث أو عطل في الطريق العام أو تشويه المنظر العام.