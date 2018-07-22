سفارة الإمارات في بيروت: "إمارات ليكس" فبركة مدفوعة الأجر من قطر

المصدر: دبي- الامارات اليوم

أكدت سفارة الإمارات في لبنان، أن التقارير التي نشرتها صحيفة لبنانية أمس ، عن وثائق ومراسلات دبلوماسية ادعت الصحيفة أنها مسربة من سفارة الدولة في مسقط، عارية عن الصحة تماماً ولا علاقة لها بأي مراسلات إماراتية، وهي من نسج خيال كاتبها.

وقالت سفارة الإمارات في بيروت على حسابها في "تويتر"، "أصبح واضحاً أن نشر الأخبار لملف ما يسمى "الإمارات ليكس" يأتي امتداداً لما كانت الصحيفة قد بدأته من فبركة طالت سفارتي الدولة في بيروت وواشنطن واستكمالاً لسعيها تشويه صورة الإمارات وعلاقاتها بالدول العربية"، واكدت أنه "غدا واضحاً بأن المال القطري يسيّر هذه التقارير المفبركة".

وأضافت: "تؤكد السفارة مجدداً أن سعي قطر وعبر جريدة الأخبار وغيرها للتعرض لدولة الإمارات من خلال التقارير الكاذبة ما هو إلا تغطية للموضوع الأساسي في أزمة قطر، ألا وهو دعم الدوحة للتطرف والإرهاب وسجلها في التدخل في شؤون الدول العربية لتقويض أمنها واستقرارها".