«تراخيص» تعفي تجّار «سوق التنين» من غرامات التراخيص

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التخطيط والتطوير «تراخيص» مبادرة جديدة لدعم التجارة الصينية في دبي، حيث سيتم إعفاء المنشآت التجارية التابعة للتجار الصينيين في «سوق التنين 1» و«سوق التنين 2» من الغرامات المترتبة على انتهاء تراخيص منشآتهم التجارية، على أن يشمل الإعفاء المنشآت التي لم تجدد تراخيصها حتى 19 من يوليو الجاري، وتمثل 87% من المنشآت التجارية الصينية في سوقَي التنين، ما يسهل على أصحاب المنشآت إجراءات تجديد التراخيص، في إطار العمل على تعزيز بيئة الاستثمار التنافسية المحفزة لتوسع النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.

ويهدف الإعفاء إلى تمكين التجار الصينيين في سوقي التنين من تعزيز عائدهم المالي لدعم نمو التجارة بالبضائع الصينية في الأسواق المحلية والإقليمية، علماً بأن «سوق التنين» هو أكبر مركز لتجارة المنتجات الصينية خارج الصين، حيث يوفر منصة لتجار السلع الصينية في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويضم «سوق التنين 1» أكثر من 3500 متجر، ويضم «سوق التنين 2» نحو 1000 متجر.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «نحرص على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات للتجار الصينيين لدعم دور دبي كمنصة وبوابة رئيسة للتجارة الصينية مع العالم.