تقنية ذكية لإرشاد أصحاب الهمم في مترو دبي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق تجربة ميدانية لتقنية ذكية في محطة مترو الراشدية لإرشاد أصحاب الهمم المكفوفين من رواد مترو دبي، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى مساعدة وإرشاد هذه الفئة من السكان من مستخدمي المترو. ,جرى تجربة هذه التقنية الجديدة بالتعاون مع إدارة الأصول والممتلكات في الهيئة.

وأكّد المدير التنفيذي للمؤسسة، عبدالمحسن إبراهيم يونس، أن الهيئة اتفقت مع إحدى الشركات المتخصصة في هذه التقنيات لطرحها كتجربة في محطة مترو الراشدية ولمدة معينة يتم بعدها دراسة وتحليل نتائج استخدامها وأثرها على المستخدمين من أصحاب الهمم المكفوفين من ركاب مترو دبي.

وأضاف: «تعمل هذه التقنية الآن مع تطبيق متوافر في هواتف آي فون فقط، لأن هذه النوعية من الهواتف الذكية معّدة لتشغيل هذه التقنية، التي يتم بواسطتها تعريف الهاتف سلفاً بخط سير المكفوف الذي يبدأ من مدخل المحطة وكشك حجز التذاكر ليأخذه بعدها إلى بوابات بطاقات نول والمصعد، ومنه إلى رصيف المحطة، وأخيراً إلى عربة المترو».

وقال: «تقدم هذه التقنية مجموعة من الفوائد إلى المكفوفين منها تحويل المعلومات المكتوبة إلى معلومات صوتية، مثل مواعيد المحطات، والتحذيرات قرب أبواب المترو والسلالم العادية والسلالم الكهربائية والبوابات، كما أن هذه التقنية متكاملة مع العلامات الأرضية البارزة لإرشاد المكفوفين، حيث ترشد المكفوف عند تقاطعات هذه العلامات، ويتميّز التطبيق كذلك بسهولة استخدامه، وذلك من خلال بضع خطوات بسيطة يتم من خلالها تصفّح جميع أقسام التطبيق، ويستطيع المستخدم الحصول على محتوى التطبيق صوتياً».

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للمبادرة الكريمة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، «مجتمعي.. مكانٌ للجميع» الرامية إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020.

- التقنية الجديدة تحول المعلومات المكتوبة إلى معلومات صوتية.