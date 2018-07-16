مدني عجمان يبدأ بتفقد أنظمة الإطفاء في الأبراج السكنية الجديدة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تفقد القائم بأعمال مدير إدارة الحماية المدنية والسلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، العقيد الدكتور سعيد سالم المظلوم أحد الأبراج السكنية في منطقة الراشدية، حيث تفقد على أنظمة الإطفاء والانذار الأساسية في البرج، مؤكداً على جاهزيتها و مطابقتها لأنظمة معايير الوقاية والسلامة من الحرائق في المباني والمنشآت السكنية.

وأكد المظلوم، على ضرورة انتقاء أفضل السبل لتعزيز وتوفير اشتراطات الوقاية والسلامة في المنشآت السكنية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي مخاطر الحرائق، والمحافظة على الأرواح والممتلكات من اجل تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بكونها من أفضل دول العالم أمناً وسلامة.