بالفيديو.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية

ويتيح المشروع الدوران للخلف إلى شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من شارع رأس الخور، حتا، عمان.

يوفر الشروع حركة مباشرة للمرور القادم من حتا إلى دبي، عن ذريق شارع العوير مباشرة إلى شارع ورسان (1) ومداخل المدينة العالمية وسوق التنين.