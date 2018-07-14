بالفيديو.. افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية
ويتيح المشروع الدوران للخلف إلى شارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من شارع رأس الخور، حتا، عمان.
يوفر الشروع حركة مباشرة للمرور القادم من حتا إلى دبي، عن ذريق شارع العوير مباشرة إلى شارع ورسان (1) ومداخل المدينة العالمية وسوق التنين.
طرق دبي تفتتح المرحلة الأولى من مشروع تطوير شارع العوير ومداخل المدينة العالمية، والذي سيسهم في انسيابية الحركة المرورية للقادمين من منطقة المدينة العالمية والمتجهين لوسط مدينة دبي، حيث تقدر الطاقة الاستيعابية بنحو 1000 مركبة في الساعة .#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/CtdOAGEDHo— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 14, 2018