«إرث زايد» تعرّف النشء بشخصية مؤسّس الدولة

المصدر: العين - الإمارات اليوم

انطلقت في مدينة العين، فعالية شرطة أبوظبي تحت شعار«إرث زايد» التي تنظمها للعام الثاني على التوالي ضمن مبادرات عام زايد 2018، بمشاركة 54 من أبناء وبنات المنتسبين، وتأتي من منطلق حرص شرطة أبوظبي على تعزيز قيم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، وتنفيذاً لاستراتيجية عام زايد في ترسيخ قيمة بناء الإنسان.

وأكّد مدير إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بقطاع أمن المجتمع، العميد علي سالم البادي، أن الفعالية تهدف إلى تعريف النشء بشخصية مؤسس الدولة وسيرته العطرة، وتعزيز قيمه ومبادئه في نفوسهم، وإطلاعهم على الإرث التاريخي والقيمي والأخلاقي والتربوي لباني نهضة الإمارات.

وضمن البرنامج، الذي أعدّه مركز الدعم الاجتماعي في العين، زار المشاركون واحة العين، وتعرّفوا إلى جهود زايد الخير في العناية بالواحة التي تزخر بأشجار النخيل، والصبار والحناء، كما تعرّفوا إلى الحرف التراثية القديمة للأمهات كصناعة الخوص و«التلي».

واطّلع المشاركون على الموروث الثقافي للإمارات وإنجازات الماضي ومسيرة الحاضر، وجهود التطوير لمستقبل الإمارات، عبر مشاهدة بعض الأفلام الوثائقية لدى زيارتهم مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء بحديقة الحيوانات في العين.