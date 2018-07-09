النقل البحري في دبي يستقطب 7 ملايين راكب خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن سبعة ملايين و182 ألفاً و435 راكباً،

استخدموا وسائل النقل البحري التابعة لها، خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، إن هذا العدد يعكس مدى إقبال الجمهور على هذه الوسائل، وشعوره بالأمان والراحة المتوافرة فيها، مشيراً إلى أن العبرات بأنواعها التراثية (القديمة والحديثة والكهربائية وذات المقصورة المكيفة)، حظيت بالنصيب الأكبر من المرتادين، وبلغ عدد مستخدميها ستة ملايين و867 ألفاً و348 راكباً، نظراً لما تمثله من عراقة وأصالة في التنقل من حيث اتسامها بجمعها بين روح الماضي وحداثة الحاضر، فيما جاء «الباص المائي» في المرتبة الثانية بعدد 199 ألفاً و430 راكباً، وجاء «الفيري» في المرتبة الثالثة بعدد 105 آلاف و477 راكباً، بينما جاء التاكسي المائي في المرتبة الرابعة بعدد 10 آلاف و180 راكباً.

وأكد حرص الهيئة على الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت شوطاً كبيراً في مجال النقل البحري، من حيث الاطلاع على أحدث وأرقى الأساليب المتبعة في صناعة وسائل النقل البحري وطرق تطويرها، لافتاً إلى أن ساحل إمارة دبي يعد بيئة جاذبة لاستمتاع مرتادي وسائل النقل البحري، وللعديد من شرائح الجمهور، خصوصاً فئة السائحين، إذ تتيح لهم هذه الوسائل رؤية مناظر بديعة منتشرة على طول سواحل دبي، من مبانٍ أثرية وفنادق فخمة، وملامح حضارية وجمالية لإمارة دبي عبر أمواج البحر، إضافة إلى المعلم الجديد قناة دبي المائية، ما يحقق أهداف رحلاتهم على الوجه الأمثل.