أبوظبي - وام

أوصى المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم (ICOCH26)، الذي اختتم أعماله في أبوظبي، أمس، بتطوير منظومة الصحة المهنية وتعزيز ممارسات الوقاية والرعاية في المؤسسات، من خلال إعداد خطط تنفيذية واضحة، ومراجعة معايير الإتاحة والترتيبات التيسيرية في بيئات العمل، وتوحيد مسارات الفحص والإحالة والمتابعة، وتطوير بروتوكولات العودة الآمنة والمستدامة إلى العمل، إلى جانب إدماج الصحة النفسية في السياسات المؤسسية، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في الارتقاء بجودة الخدمات وتيسير الوصول إليها.

وأكد أهمية وضع خطط تنفيذية على مستوى المؤسسات، تحدد المسؤوليات والإجراءات ومؤشرات قياس الأداء والمتابعة، ومراجعة معايير الإتاحة والترتيبات التيسيرية في المباني والأنظمة الرقمية، ومهام العمل وخطط الطوارئ، بمشاركة أصحاب الهمم، بما يضمن توفير بيئات عمل آمنة وشاملة تستجيب لمختلف الاحتياجات، وتعزز فرص المشاركة المهنية على قدم المساواة.

وشدد على ضرورة تطوير مسارات متكاملة للفحص والإحالة والمتابعة، تضمن انتقال العامل من مرحلة تحديد احتياجاته الصحية إلى تلقي الخدمات المناسبة، وتنفيذ التوصيات وإعادة التقييم، إلى جانب اعتماد خطط فردية للعودة إلى العمل، تربط بين التقييم الطبي ومتطلبات الوظيفة والتعديلات التيسيرية اللازمة والتدرج في أداء المهام، بما يدعم استعادة القدرة على العمل واستدامة المشاركة المهنية.

كما دعت التوصيات إلى إدماج الصحة النفسية ضمن منظومة إدارة بيئة العمل، من خلال تقييم المخاطر النفسية والاجتماعية وتطوير قنوات الدعم والإحالة، فضلاً عن اختبار الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحقق من دقتها وموثوقيتها وسهولة استخدامها، وضمان حماية البيانات قبل التوسع في تطبيقها ضمن خدمات الصحة المهنية.

وأكدت أهمية قياس العائد الصحي والاقتصادي لبرامج الصحة المهنية، وتطوير خدمات رعاية ميسرة لأصحاب الهمم، تراعي احتياجاتهم في مجالات الصحة العامة وصحة الفم والتأهيل والتواصل، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات والجهات المهنية والأكاديمية، والعمل على تحويل مخرجات المؤتمرات والملتقيات العلمية إلى برامج ومبادرات عملية قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة.

واختتم المؤتمر أعماله بعد يومين من النقاشات العلمية والتطبيقية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وممثلي المؤسسات المعنية من داخل الدولة وخارجها، تناولوا خلالها أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتطوير منظومات الصحة المهنية، وتعزيز الوقاية والسلامة في أماكن العمل، وترسيخ مفاهيم الشمول والدمج المهني، بما يكفل لأصحاب الهمم فرصاً عادلة للمشاركة في سوق العمل، والاستفادة من قدراتهم وإمكاناتهم.

وشهدت الجلسات العلمية وورش العمل تفاعلاً واسعاً من المشاركين الذين تبادلوا الرؤى والخبرات والتجارب، بشأن تطوير معايير الصحة والسلامة المهنية، وتحسين خدمات الرعاية والتأهيل، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا في معالجة التحديات المرتبطة ببيئات العمل، إلى جانب استعراض الممارسات التي تسهم في تعزيز جودة الحياة المهنية، وبناء مؤسسات أكثر شمولاً واستدامة.

ونظمت المؤتمر هيئة زايد لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين: شركة أدنوك، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أدنيك للفعاليات. وتضمن البرنامج 21 جلسة علمية وسبع ورش عمل متخصصة، إلى جانب معرض مصاحب وأربع فقرات استعرضت قصص نجاح أصحاب الهمم وتجاربهم، في منصة دولية هدفت إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب في مجالات الصحة المهنية والوقاية والدمج.