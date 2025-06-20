شرطة أبوظبي تُنفّذ حملة للتبرع بالدم

نفذت إدارة الخدمات الطبية في شرطة أبوظبي حملة للتبرع بالدم، بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، الذي يوافق 14 يونيو سنوياً، تحت شعار «تبرع بالدم.. شارك في إنقاذ الأرواح»، وذلك بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، وبنك الدم التابع لدائرة الصحة في أبوظبي.

وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً من منتسبي القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مختلف الإدارات الشرطية، حيث تم تجهيز وحدة ميدانية للتبرع تُراعي أعلى معايير الجودة والتعقيم، بإشراف كادر طبي متخصص من إدارة الخدمات الطبية وبنك الدم.

وأكد مدير قطاع المالية والخدمات، اللواء خليفة محمد الخييلي، حرص شرطة أبوظبي، على دعم المبادرات الصحية والإنسانية التي تعكس التزامها بدورها الوطني والمجتمعي، مشيداً بروح المسؤولية لدى المنتسبين، من خلال مشاركتهم الفاعلة في حملات التبرع بالدم.

وأوضح أن حملات التبرع بالدم تُعدّ من المبادرات النبيلة التي تجسد قيم العطاء والتكافل، وتسهم في توفير الدعم الاحتياطي لبنك الدم الوطني، لاسيما في ظل الحاجة المستمرة إلى وحدات الدم لإنقاذ الأرواح.

وأكد نائب مدير إدارة الخدمات الطبية، العقيد عبدالعزيز جابر الشريف، أن الحملة تأتي ضمن البرنامج السنوي للفعاليات الصحية التي تنظمها شرطة أبوظبي، بهدف نشر الوعي الصحي بين المنتسبين، وتعزيز مشاركتهم الإنسانية الهادفة في خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات الطبية تواصل تنفيذ خطط شاملة لتنظيم حملات دورية على مدار العام، داخل مقر القيادة وخارجه.