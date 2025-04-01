5 نصائح وإجراءات مهمة لتجنب الزيادة المفاجئة في الوزن خلال عيد الفطر

بعد انتهاء صيام شهر رمضان، يواجه العديد من الأشخاص تحديًا غذائيًا جديدًا مع بداية عيد الفطر، حيث يصبح من السهل اكتساب الوزن بسرعة، وقدمت أخصائية التغذية العلاجية، تسنيم حمامي، 5 نصائح وإجراءات مهمة للوقاية من زيادة الوزن بشكل مفاجئ، محذرة من الإفراط في تناول الطعام خلال هذه الفترة الذي تشهد تغييرات كبيرة في العادات الغذائية.

وأوضحت أن تلك النصائح تشمل "عدم الإفراط في تناول الطعام" وضرورة التوازن في كميات الطعام، مع تجنب تناول الوجبات الكبيرة في وقت واحد، وبدء "اليوم بفطور متوازن" من خلال تناول وجبة فطور تحتوي على البروتين والألياف لضمان شعور بالشبع لفترة أطول، والحد من الرغبة في تناول الطعام بين الوجبات، و"تناول الحلويات بكميات صغيرة" وباعتدال، ويُفضل تناولها بعد وجبة صحية وليس على معدة فارغة، و"شرب الكثير من الماء" طوال اليوم للحفاظ على الترطيب وتجنب الجوع الكاذب، و"التقليل من العصائر المحلاة والمشروبات الغازية" وينصح بتقليل تناول المشروبات السكرية التي تساهم في زيادة الوزن وتؤثر سلبًا على الصحة".

وأشارت إلى أن الزيادة السريعة في الوزن خلال العيد قد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر أو ضغط الدم، بالإضافة إلى تفاقم حالات الكبد الدهني ودهون الدم، لافته إلى أن أكثر الفئات عرضة لهذه المخاطر هم مرضى السكري، من يعانون من مقاومة الإنسولين، والأشخاص الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا صارمًا خلال شهر رمضان.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية أن السبب الرئيسي لزيادة الوزن في العيد يعود إلى الإفراط في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل الكعك والمعمول والشوكولاتة، خصوصًا في التجمعات العائلية حيث يزداد الضغط على الأفراد لتجربة جميع الأصناف دون مراعاة الكميات، إضافة إلى التغير المفاجئ في النمط الغذائي بعد رمضان الذي يُربك الجسم، ويزيد من الرغبة في تناول الطعام بشكل غير مناسب خارج أوقات الجوع الفعلي.

وأكدت أن الاعتماد على أطعمة غنية بالسكريات والدهون المشبعة له تأثيرات سلبية على الصحة، مثل اضطرابات هضمية وزيادة تراكم الدهون في الجسم، كما أن هذه العادات تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، خاصة إذا كان الشخص يعاني من قلة شرب الماء وقلة النشاط البدني.