"دبي الصحية" تتصدر جهود التبرع بالأعضاء في الدولة

تصدرت دبي الصحية، بالتعاون مع المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء، جهود التبرع بالأعضاء على مستوى الدولة من خلال دعمها المستمر للبرنامج الوطني "حياة" للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، وقد أسهمت هذه الجهود في إجراء أكثر من 200 عملية زراعة أعضاء بدعم نبيل من 65 عائلة اتخذت قرار التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الذين يعانون من مرض الفشل العضوي.

ويأتي هذا الإنجاز نتيجة التعاون المستمر مع هيئة الصحة بدبي والمركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث يتم تنظيم عمليات التبرع وتنسيقها بما يضمن أعلى مستويات الجودة والرعاية للمرضى وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتواصل "دبي الصحية"، كمنظومة صحية أكاديمية متكاملة، دعم مستهدفات البرنامج الوطني "حياة" من خلال مرافقها المتنوعة التي تشمل المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومؤسسة الجليلة، وتحرص على تعزيز المبادرات التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى من خلال نشر ثقافة التبرع بالأعضاء، كما تهدف أيضاً إلى التأكد من حصول المصابين بالفشل العضوي على فرصة أكبر لعيش حياة أفضل، من خلال ضمان كفاءة وتحسين إجراءات تحويل حالات المتبرعين المحتملين إلى المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، لتمكين أسر المتبرعين من ممارسة حقهم في التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة الآخرين.

ويتميز مستشفى راشد التابع لدبي الصحية بخدماته المتخصصة في طب الطوارئ، ويعد أحد أبرز المراكز الرائدة في مجال التبرع بالأعضاء في دولة الإمارات، فقد نجح في تسهيل أكثر من 200 عملية زراعة أعضاء ناجحة مما ساهم في تحسين حياة المرضى داخل الدولة وخارجها، بفضل المساهمة النبيلة لأكثر من 65 عائلة ، والتي وافقت على التبرع بالأعضاء.

وتقدم "دبي الصحية" أيضاً خدمات الرعاية المتخصصة للمرضى الذين يعانون من فشل الأعضاء، لا سيما عمليات زراعة الكلى وخدمات غسيل الكلى، وذلك من خلال مجموعة من المرافق الصحية التابعة لها من بينها مستشفى دبي ومستشفى الجليلة للأطفال، بالإضافة إلى مركز الطوار لغسيل الكلى ومركز البرشاء لغسيل الكلى، كما أجرى الأطباء في دبي الصحية أكثر من 160 عملية زراعة كُلى منذ عام 2016، من بينها 54 عملية أجريت للأطفال.

وقالت المدير التنفيذي للشؤون الطبية في دبي الصحية الدكتورة منى تهلك: " بفضل الدعم المتواصل من قبل أفراد المجتمع وتفاني المختصين من كوادرنا الطبية. نفخر بتصدرنا الجهود المبذولة في هذا المجال الإنساني، حيث نقدم الأمل وفرصة ثانية للحياة للعديد من المرضى المحتاجين الذين يعانون من الفشل العضوي".

وقال رئيس قسم العناية الفائقة في دبي الصحية الدكتور زياد الريس:" تأكيداً على التزامنا الراسخ بالتبرع بالأعضاء وزراعتها، قمنا بتطوير نهج متكامل يسهم في إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون من الفشل العضوي، ومنح الأمل لكثير من المرضى الآخرين".

وأشارت مدير المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة ماريا جوميز، إلى أن تكاتف الجهود المحلية والإتحادية في دعم برامج نقل وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة هو مطلب أساسي لتطوير الخدمات الصحية وهو أحد الركائز الأساسية لتطوير برنامج حياة لدعم زراعة الأعضاء في دولة الإمارات.

وأطلقت مؤسسة الجليلة ذراع العطاء لدبي الصحية النسخة الثانية من حملة "تبرعكم حياة" لجمع التبرعات لصالح عمليات زراعة الكلى، بهدف المساهمة في جمع تبرعات تتجاوز 46 مليون درهم لإنقاذ حياة أكثر من 65 مريضاً يعانون من الفشل الكلوي، وذلك من خلال تغطية تكاليف العمليات الجراحية، وجلسات غسيل الكلى، والرعاية اللازمة في مرحلة ما بعد عملية الزراعة، ونجحت النسخة الأولى من الحملة، التي تم إطلاقها عام 2021، في تغطية رسوم عمليات زراعة الكلى لنحو 30% من إجمالي عمليات زراعة الكلى في دبي.

وقامت مؤسسة الجليلة، ذراع العطاء في دبي الصحية، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وصحيفة الإمارات اليوم للعمل على هذه الحملة، بهدف تسليط الضوء على أهمية علاج هذه الحالات وزيادة الوعي المجتمعي بشأنها، وتستقبل مؤسسة الجليلة المساهمات المقدمة لهذه الحملة من خلال برنامج "عاون"، مما يسمح للمساهمين بالتبرع مباشرة للمرضى المحتاجين.