انطلاق المؤتمر الدولي الثالث للأمراض النادرة في دبي بمشاركة 300 طبيب

انطلقت في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لجمعية الإمارات للأمراض النادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئة الصحة في دبي، وعدد من الجامعات والمؤسسات المعنية داخل الدولة وخارجها.

ويهدف المؤتمر - الذي يستمر يومين في فندق «إنتركونتننتال فيستيفال سيتي»، بمشاركة وحضور أكثر من 300 طبيب وعدد من الأطفال المصابين بالأمراض النادرة وعائلاتهم - إلى زيادة الوعي، وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون، لتقديم رعاية أفضل للأفراد المصابين بالأمراض النادرة.

وافتتح المؤتمر المدير التنفيذي لمستشفى الجليلة في دبي، الدكتور عبدالله الخياط، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي، منى خليفة حماد، ومستشار في هيئة الصحة في دبي الدكتور يونس كاظم، واستشارية ورئيسة قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بالإنابة في مستشفى الجليلة بدبي رئيسة المؤتمر عضو اللجنة الطبية في جمعية الإمارات للأمراض النادرة، الدكتورة إيمان تريم الشامسي.

وقال الدكتور عبدالله الخياط في كلمته: «سنتعرّف إلى أحدث التطورات من المختصين في طرق تشخيص الأمراض النادرة، وطرق العلاج المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع في الدولة، استكمالاً للجهود المستمرة التي بدأتها الجمعية». وأوضح أن المؤسسات الإقليمية والعالمية أرست برنامجاً ناجحاً متميزاً لعلاج الأمراض النادرة، من خلال مركز الجينوم في مستشفى الجليلة للأطفال، حيث أثمر هذا العمل حصول المستشفى قبل سنوات على جائزة المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، للعلوم الطبية كأفضل قسم طبي في القطاع الحكومي في دولة الإمارات عام 2022.

وقالت الدكتورة إيمان تريم الشامسي، إن المتخصصين في الأمراض سيناقشون أحدث الطرق التشخيصية والعلاجية من خلال ورش عمل تخصصية وتفاعلية ضمن 28 جلسة.

وأشارت إلى أن المؤتمر في يومه الأخير سيتضمن برنامجاً ثرياً يركز على المصابين وعائلاتهم، والجمع بينهم وبين المختصين بشكل مباشر، لمناقشة التحديات والصعوبات اليومية التي تواجههم، وتقديم أفضل الحلول المناسبة، مشيرة إلى أن المصابين عادة ما يعانون تحديات نفسية واجتماعية، لشعورهم بالعزلة والتهميش نتيجة قلة الفهم والتوعية بحالاتهم.

وشمل حفل افتتاح المؤتمر تكريم العائلات المتميزة الفائزة، واستحداث فئات جديدة لتكريم الأمهات اللاتي ألّفن كتباً عن الأمراض النادرة وطريقة التعامل مع رحلة ذوي الهمم. وتشارك في المعرض المصاحب للمؤتمر 13 شركة محلية وعالمية، تعرض أحدث منتجاتها من الأدوية الحديثة.