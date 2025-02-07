فتح باب التسجيل لبرنامج «طب وعلوم» للطلبة المواطنين في دبي

أعلنت هيئة الصحة في دبي فتح باب التسجيل لبرنامج «طب وعلوم»، وهو برنامج المنح الدراسية للطلبة المواطنين من خريجي الثانوية العامة أو طلاب الجامعات، لدراسة التخصصات الطبية، من 10 فبراير إلى السابع من مارس 2025.

وأوضحت أن معدل القبول لخريجي الثانوية العامة لتخصص الطب والجراحة 90%، والطب المساند والتمريض والقبالة بمعدل 80%، بينما معدل القبول للطالب الجامعي 2.5 GPA (المعدل التراكمي).

وأضافت أن ميزات الالتحاق بالبرنامج تشمل تغطية تكاليف الدراسة، ومكافأة شهرية 6500 درهم لطلاب الطب والجراحة والتمريض، و5000 درهم لطلاب الطب المساند.

وحدّدت ستة شروط للتقديم، تشمل: أن يكون المتقدم مواطناً (حاملاً لخلاصة القيد)، وخريج الثانوية العامة بالنسبة المئوية المطلوبة، أما إذا كان جامعياً فيجب ألا يتجاوز السنة الثانية، وألا يقل المعدل التراكمي عن GPA 2.5، موضحة أنه للتقديم المبدئي ستقبل درجة الفصل الأول، على أن يُنظر في الدرجات النهائية عند القبول.

وتتضمن الشروط ألا يكون مضى على شهادة الثانوية العامة سنتان للإناث وثلاث للذكور (للطلاب المتوقفين عن الدراسة)، والحصول على القبول الأكاديمي من جهة أكاديمية (جامعة وكلية) معتمدة من التعليم العالي في الدولة، لافتة إلى قبول مستند القبول المبدئي، على أن يتوافر القبول الجامعي النهائي قبل 20 يونيو، وأن يكون المتقدّم لائقاً صحياً، وقد انتهى من متطلبات الخدمة الوطنية، أو شهادة سارية المفعول تفيد بتأجيل الدورة أو الإعفاء منها (للذكور فقط).