30.3 ألف مُسجّل في برنامج «حياة» للتبرع لزراعة الأعضاء

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن عدد المُسجّلين في برنامج «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء بلغ 30 ألفاً و388 شخصاً، ما يدعم جهود الاستدامة في القطاع الصحي، ويعكس النجاح المتميز في تعزيز التكافل المجتمعي، وتمكين المرضى المحتاجين إلى زراعة أعضاء من استعادة الأمل بحياة جديدة.

وأطلقت الوزارة، أمس، حملة بالتعاون بين برنامج «حياة» للتبرع وزراعة الأعضاء، وبنوك الدم في دبي وأبوظبي والشارقة، بهدف مواءمة جهود التبرع بالأعضاء والدم وفقاً للمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات الدولية، بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، وذلك في إطار تعزيز ريادة الدولة في مجال الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة، وفق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وتستهدف الحملة زيادة معدلات التبرع بالأعضاء، من خلال التكامل بين منظومتين رائدتين في مجال الصحة المستدامة، متمثلتين في التبرع بالأعضاء والتبرع بالدم، لترسيخ ثقافة العطاء المجتمعي لتحسين مؤشرات جودة الحياة عبر تطوير نظام صحي مستدام، وترسيخ مكانة الدولة كنموذج عالمي في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.

وتأتي المبادرة ضمن خطة متكاملة تشمل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التبرع بالأعضاء، وبناء القدرات وتبادل الخبرات بين الكوادر الطبية، إضافة إلى تطوير برامج توعية مبتكرة، تستهدف مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الصحية والأكاديمية.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، الدكتور أمين حسين الأميري، خلال حفل الإطلاق، أن النجاحات المتتالية، التي حققها برنامج «حياة»، جاءت ثمرة لجهود متواصلة وتكامل استثنائي بين القطاعات الاتحادية والمحلية الصحية والأكاديمية.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالأعضاء والدم، وترسيخ ثقافة نمط الحياة الصحي والوقاية من الأمراض المزمنة، وتطوير منظومة متكاملة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن الحملة تمثل محطة متميزة في مسيرة برنامج «حياة»، وتعزز النجاحات التي تحققت في هذا البرنامج الطموح.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، الدكتور علي العبيدلي، أن نجاح برنامج «حياة» يتجلى في ارتفاع عمليات التبرع بالأعضاء، في إطار تكامل الجهود، وبما يؤكد مكانة الدولة وما حققته من إنجازات مشهودة ترسّخ ريادة الإمارات في مجال زراعة الأعضاء.

الدكتور أمين الأميري:

. الحملة تمثل محطة متميزة في مسيرة برنامج «حياة»، وتعزز ما تحقق من نجاحات.