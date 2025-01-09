15 ألف صنف دوائي مشمولة في «ترميز دبي للأدوية»

كشفت هيئة الصحة في دبي أن نظام ترميز دبي للأدوية شمل حتى الآن أكثر من 15 ألف دواء في دولة الإمارات، وذلك لمختلف الأصناف الدوائية، مشيرة إلى أن التحديث الجديد للنظام أسهم في تسريع عملية التسجيل بنسبة 83%، كما أسهم في زيادة مدة صلاحية الترميز إلى الضعف، وربط مدة الترميز الدوائي مع مدة تسجيل الدواء في الدولة.

وتفصيلاً، قالت صيدلي أساسي في هيئة الصحة بدبي، خولة إبراهيم حسن، لـ«الإمارات اليوم»، إن نظام ترميز دبي للأدوية هو الأكثر تطوراً، والمتوافق مع أفضل المعايير العالمية المعمول بها في شأن ترميز الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، مشيرة إلى أن النظام يساعد المنتج على الدخول ضمن منظومة التأمين الصحي.

وأضافت حسن - على هامش فعاليات الدورة الـ30 لمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا «دوفات 2025» - أن نظام الترميز يساعد أيضاً الأطباء على وصف الدواء عبر الروشتة الإلكترونية، بحيث يتم إدخالها عبر النظام، مشيرة إلى أن النظام مُطبق منذ 10 سنوات، وأدخلت عليه تحديثات جديدة خلال الفترة الأخيرة، ولفتت إلى أن كل دواء مُسجل في وزارة الصحة ووقاية المجتمع يحق تسجيله ضمن النظام.

وحددت هيئة الصحة سبعة أهداف لنظام ترميز دبي للأدوية، أولها تعزيز قدرة هيئة الصحة بدبي على تنفيذ وإدارة سياسة واقتصاديات الدواء، وتسهيل تدفق المعلومات الصيدلانية، وتعزيز الشفافية والمنافسة في اختيار منتجات الرعاية الصيدلانية المختلفة، فضلاً عن رفع معدلات الجودة الصيدلانية للمنشآت ومقدمي الرعاية الصحية، وضمان حصول المريض على أدوية عالية الجودة، إضافة إلى الإسهام في ضبط سوق الأدوية في الدولة، وتجنب التلاعب بالجودة والأسعار، وتعزيز قواعد التسعير الخاصة بوزارة الصحة ووقاية لمجتمع.

كما أوضحت أن من شأن نظام «ترميز» كذلك، وقف أي هدر محتمل في عمليات صرف أو استخدام الدواء، حيث يقوم النظام بتحديد الاحتياجات الفعلية للمنشآت الطبية، إلى جانب تحديد مستوى الاستفادة من كل عنصر يتم صرفه، سواء كان من المستلزمات أو الدواء.

وذكرت الهيئة أن النظام يوفر كذلك قائمة شاملة بجميع الأدوية المسجلة، وتستخدم لإدارة مطالبات التأمين في دبي، إضافة إلى توفير رمز فريد لكل دواء مُسجل، كما يتيح دقة عالية في مراقبة ومتابعة ودراسة الاحتياجات، وترميز جميع الأدوية المسجلة بالدولة، والمستوردة من قبل مستشفيات القطاع الخاص والعام، بجانب ضمان توافر الأدوية ذات الجودة العالية، وتفادي المزيفة في السوق المحلية.

وكانت هيئة الصحة بدبي قد أنجزت ربط نظام «ترميز» بـ225 شركة عالمية ومحلية متخصصة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، ممن تتعامل معها الهيئة، حيث كان من شأن هذا الربط تبسيط إجراءات التعامل مع الشركات كافة، فضلاً عن تمكين الهيئة من تتبع تواريخ الصلاحية للأدوية والمستلزمات الطبية بشكل أكثر دقة.

. 7 أهداف لنظام ترميز دبي للأدوية.

. «هيئة الصحة»: ربط نظام «ترميز» بـ225 شركة عالمية ومحلية متخصصة في صناعة الدواء والمستلزمات الطبية.