«صحة أبوظبي» توسع نطاق «سندكم» لتشمل المقيمين في الإمارة

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي توسيع نطاق مبادرة «سندكم» لتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفَّى، لتشمل جميع المقيمين في إمارة أبوظبي، حيث يتم من خلال المبادرة تقديم الدعم لإتمام الخدمات المطلوبة في حالة الوفاة، بدءاً من إصدار شهادة الوفاة، واستخراج تصريح دفن الجثمان، وصولاً إلى تجهيزه للسفر وغيرها من الخدمات، وتأتي مبادرة «سندكم» في إطار الحرص على تبسيط وتسهيل الإجراءات على ذوي المتوفى، لاسيّما في ظل الظروف العصيبة التي يمرون بها.

ويتواصل فريق «سندكم» مباشرة مع ذوي المتوفى، فور إعلان بلاغ الوفاة، لمواساتهم وتقديم الدعم اللازم لإتمام الإجراءات اللاحقة وفقاً للمبادرة، إلى جانب تلقيهم رسالة نصية بكل التفاصيل.

وبالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ودعماً لذوي المتوفى من المقيمين، وتخفيفاً من أعبائهم في الأوقات العصيبة، تتحمل الهيئة كل الرسوم لإصدار شهادة الوفاة، ونقل سيارة الإسعاف، وخدمات أخرى كالتحنيط وتسفير الجثمان.

وتشهد المبادرة - في خطوة إضافية لتيسير الإجراءات على أسرة المتوفى من سكان الإمارة، وإلى جانب إمكانية تقديمها عن طريق ممثل عن فريق سندكم - إتاحة تقديم المعاملات المرتبطة بالوفاة بالمنشآت الصحية في الإمارة، في حال كانت الوفاة في المنشأة الصحية، حيث تم تفعيل دور الأطباء المسؤولين في المنشآت الصحية لاستكمال الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة ضمن مبادرة «سندكم» في المنشأة، حيث يقوم الطبيب المسؤول بإنجاز بلاغ الوفاة، وتقديم التصاريح اللازمة والمتعلقة بالوفاة نيابة عن أسرة المتوفى بعد الحصول على موافقتهم.

وتُطبّق المبادرة من خلال تفعيل التعاون والربط الإلكتروني بين سبع جهات حكومية في إمارة أبوظبي، هي دائرة الصحة بأبوظبي، مركز أبوظبي للصحة العامة، دائرة القضاء، صندوق أبوظبي للتقاعد، شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، شركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، ونجحت مبادرة «سندكم»، منذ إطلاقها في يناير 2024، بمساعدة أسر المتوفى من المواطنين في إتمام جميع الإجراءات والمعاملات المرتبطة بالوفاة التي كان ينبغي أن يقوموا بها، من دون أي جهد.

وكان قد تم إطلاق مبادرة «سندكم»، بهدف تبسيط الإجراءات وتيسيرها على ذوي المتوفى من مواطني الدولة، ابتداءً من إصدار بلاغ الوفاة حتى صرف المعاش التقاعدي للمستحقين.