8 مراكز تميز طبية معتمدة للإجراءات السريرية في أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، أنها ستطلق مركزي تميز جديدين في أمراض السمنة والأمراض النادرة، ما يرفع العدد إلى ثمانية مراكز تميز في الإمارة تغطي تخصصات زراعة نخاع العظم، وجراحات القلب للبالغين، وجراحات القلب للأطفال، وعلاج الحروق، والسكتة الدماغية، ما يضمن حصول المرضى - الذين يحتاجون إلى أكثر الإجراءات السريرية تعقيداً - على أعلى مستويات الرعاية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وتفصيلاً، أوضحت دائرة الصحة - أبوظبي، على موقعها الرسمي، أن مراكز التميز هي برامج متخصصة ضمن منشآت الرعاية الصحية، تتميز بسعة الخبرات ووفرة الموارد والقدرة على تقديم إجراءات طبية معقّدة في مجالات سريرية محددة، وإجراء البحوث المتقدمة، وتوفير أعلى مستويات الرعاية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمرضى.

وتشمل مراكز التميز المعتمدة في الإمارة، مركز تميز لزراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، ومركزي تميز للسكتة الدماغية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز تميز جراحة القلب للبالغين في كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز تميز لجراحة القلب للأطفال في مدينة الشيخ خليفة الطبية، ومركز تميز لعلاج الحروق في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، فما سيتم الإعلان قريباً عن مركز تميز لجراحة السمنة، إضافة إلى تعاون دائرة الصحة - أبوظبي و«أسترازينيكا» لإنشاء مركز تميّز جديد للأمراض النادرة.

وأرجعت الدائرة الهدف من إطلاق برنامج مراكز التميز، إلى تسليط الضوء على المنشآت الصحية المرخصة التي تقدّم أفضل مستويات الرعاية الصحية المتميزة في مجالات طبية معينة ومتخصصة، الأمر الذي يُمكّن منشآت صحية مختارة من أن تصبح مراكز للتميز، وتواصل تقديم أرقى الخبرات وموارد الرعاية المتعددة التخصصات التي تركز على خدمات علاجية لأكثر الحالات الصحية تعقيداً، ضمن مجالات سريرية محددة، لتعود بأفضل النتائج العلاجية على المرضى.

وقالت إنها تركز على ستة عناصر أساسية عند تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميز، تشمل المخرجات السريرية، وتجربة وسلامة المرضى، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى رضا وتفاعل العاملين في المنشأة، وبرنامج المنشأة التعليمي والبحثي، إضافة إلى برامج الإقامة والتدريب، كما يتم أخذ الاعتمادات والتراخيص التي حصلت عليها المنشأة الصحية بعين الاعتبار عند تصنيفها مركزاً للتميز.

وأشارت الدائرة إلى مواصلة جهودها لتحقيق رؤيتها «أبوظبي مجتمع معافى» على المستويين الجسدي والنفسي، من خلال تشجيع التميز في تقديم الرعاية الصحية عبر دمج العلوم والتكنولوجيا مع أفضل الممارسات التشغيلية، حيث تدعم مراكز التميز مساعيها (دائرة الصحة - أبوظبي) لتحقيق رؤيتها الطموحة، عبر رفع كفاءة القطاع الصحي في الإمارة، وضمان استدامته، بما يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.

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عناصر أساسية عند تقييم أهلية المنشأة لتكون مركزاً للتميز.