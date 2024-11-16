«الصحة»: فحص 150 ألف شخص في حملة الكشف المبكر عن السكري خلال عام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تخطي العدد المستهدف للكشف المبكر عن مرض السكري خلال عام واحد، بإجراء أكثر من 150 ألف فحص على مستوى الدولة، متجاوزة الرقم المستهدف 100 ألف، ضمن برنامج مسرعات الأعمال الحكومية، وذلك في إطار الحملة الوطنية التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر 2023، والتي تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بهدف تعزيز الوقاية منه وتحقيق مستهدف المؤشر الوطني الخاص بخفض نسبة انتشاره في الدولة.

وأكدت الوزارة خلال فعالية نُظمت في دبي، بالتزامن مع اليوم العالمي للسكري الموافق 14 نوفمبر من كل عام، أن هذا الإنجاز يأتي في ختام المرحلة الثانية لتنفيذ برنامج متكامل لمدة عام، بدعم من جميع الجهات الصحية في الدولة، وبالتعاون مع شركة «ميرك الخليج».

وشملت الحملة الوطنية المراكز الصحية في القطاعات الحكومية، كما استهدفت عدداً من أماكن العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتضمنت الحملة الاستبيانات الرقمية لتقييم عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالنوع الثاني من السكري، وفحص السكر التراكمي (HbA1c) للأفراد الأكثر عرضة للإصابة بالمرض، إلى جانب تقديم الاستشارات الطبية، بهدف معالجة مقدمات السكري والسيطرة عليه، من خلال ربط الفحص بمسار العلاج، والمتابعة الحثيثة لهم بعد ثلاثة وستة أشهر، كما تم توفير دعم الاستشارة عن بُعد من خلال الاتصال بالخط الساخن (800-DIABEAT).

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين الرند، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح نموذج الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيداً بالدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة وتضافر جهود كل الشركاء، والعمل بروح الفريق الواحد.

وأضاف: «إن إجراء أكثر من 150 ألف فحص للكشف المبكر هو تجسيد حي لجهود مضنية من فرق عمل جميع الشركاء في المستويات الإشرافية والتنفيذية على مدار عام كامل، وذلك في إطار التزامنا الراسخ بصحة مجتمعنا ورؤيتنا الاستباقية في مواجهة التحديات الصحية».

وأشار الرند إلى أن دولة الإمارات تواصل ريادتها في المجالات الصحية المبتكرة، من خلال تحديث خطة العمل الوطنية للأمراض غير السارية، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز صحة المجتمع.