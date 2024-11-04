"صحة دبي" تضم أكثر من 9 ملايين ملف طبي إلى منصة "نابض"

نجحت هيئة الصحة بدبي في ربط أكثر من 1,300 منشأة صحية بمنصة "نابض"، وضم 9 ملايين ونصف المليون ملف طبي إلى المنصة التي تُعد من أكثر المنصات الرقمية مأمونية وثقة.

كما تمكنت الهيئة من ضم 81% من المنتسبين لقطاع الرعاية الصحية في دبي إلى منصة "نابض".

وأكد سعادة عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي - خلال ورشة العمل المتخصصة، التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شركة "كيندريل" أن الهيئة تستلهم روح تحولاتها الرقمية المتواصلة، من رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سموه بشأن تحول دبي لتكون المدينة الأذكى عالمياً كما تستمد من توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي، مقومات إنجاز كل ما يدعم ريادة دبي الدولية.

وأضاف أن الهيئة تمتلك حزمة مبتكرة من المشروعات والمبادرات، التي تخدم أهداف التحولات الرقمية والذكية في إمارة دبي، ومن بينها منصة "نابض"، التي تشهد تطوراً سريعاً في مجمل خدماتها .

وتهدف ورشة العمل إلى تشجيع القطاع الخاص على تبني هذه التقنية الرائدة، حيث استعرضت هيئة الصحة بدبي خلالها ، مجمل ما وصلت إليه منصة "نابض"، إلى جانب المناقشات تفصيلية، والتي دارت حول تحسين نتائج المرضى من خلال التكنولوجيا الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، وأهمية وجود سجل طبي رقمي موحد لكل مريض.

وقالت منى بجمان المديرة التنفيذية لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك في هيئة الصحة بدبي، إن الهيئة لا تدخر وسعاً في امتلاك أحدث ما وصل إليه العالم من حلول ذكية، لدعم مشروعاتها وبرامجها التطويرية، التي تصب في أهداف وتطلعات إمارة دبي بشأن استدامة الصحة والرفاه الصحي.

وأكدت أن الهيئة تعمل وبشكل متواصل وحرص شديد على تعزيز جهود القطاع الصحي في دبي، ومساعدته في توفير خدمات فائقة المستوى، من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات، ومنها منصة نابض.

وأشارت إلى أن المنصة نجحت في خلق بيئة آمنة لتبادل البيانات والمعلومات الصحية الموثوقة بين المنشآت الصحية، وتمكين مقدمي الرعاية الصحية من مشاركة السجلات الطبية الموحدة للمريض والوصول إليها بأمان من جميع المنشآت الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص في دبي، ضمن أعلى معايير الخصوصية والدقة والسرعة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد الرضا، مدير إدارة المعلومات الصحية الذكية بهيئة الصحة بدبي أن منصة "نابض" توفر نظاماً موحداً للسجلات الطبية الإلكترونية، التي تتضمن التاريخ الطبي الكامل للمرضى. وهي متكاملة مع منصة "رعايتي " الوطنية، التي تهدف إلى وجود ملف طبي واحد لكل فرد في الدولة.

بدوره قال بيتر بيل، نائب الرئيس الأول والمدير التنفيذي لشركة "كيندريل" في الشرق الأوسط وأفريقيا: من خلال ضمان خدمة "نابض" الآمنة..نساهم في إنشاء نظام رعاية صحية أكثر ترابطًا وكفاءة، مما يُظهر رؤيتنا المشتركة لنظام صحي مستدام ومتقدم.