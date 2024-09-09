"صحة دبي" تطلق تحدي "صحة وسعادة" لتعزيز الصحة والرفاهية

أطلقت هيئة الصحة بدبي اليوم تحدي "صحة وسعادة" لتشجيع أفراد المجتمع على تبني نمط الحياة الصحي من خلال المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الصحية والتفاعلية التي تساهم في تحسين الصحة العامة للسكان وتعزيز جودة الحياة والسعادة لأفراد المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة - التي تستهدف كافة أفراد المجتمع من عمر 18 سنة فما فوق - بالتعاون مع منصة "كور دايركشن" المتخصصة في تتبع اللياقة البدنية والصحة للمشاركين في التحدي من خلال أدوات وتقنيات متطورة لتتبع وتقييم الأداء البدني عبر تطبيق ذكي وأجهزة لتتبع لياقة المشاركين في رحلة التحدي.

ويستمر التحدي 125 يوماً خلال الفترة من 9 سبتمبر وحتى 12 يناير يتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات والتحديات التي تناسب كافة الفئات العمرية وتشجع على الحركة وممارسة النشاط البدني، مشيراً إلى أن التفاعل بين الأفراد والمجموعات ضمن هذا التحدي يساهم في تعزيز روح التعاون والمنافسة الإيجابية ويخلق بيئة إيجابية تحقق رؤية الهيئة في الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة.

ويمكن لأفراد المجتمع الانضمام لتحدّي "صحة وسعادة" من خلال تسجيل حساب على منصة "كور دايركشن" وتحميل التطبيق المخصص للتحدي وربط جهاز تتبع اللياقة البدنية أو الهاتف الذكي مع المنصة، حيث توفر المنصة للمشاركين واجهة سهلة الاستخدام لمتابعة تقدمهم وتحقيق أهدافهم الصحية عبر هذا التحدي.

والانضمام المبكر للمشاركة في هذا التحدّي يزيد فرص جمع النقاط وتحقيق الأهداف الصحية والمشاركة في السحب على الجوائز عند جمع 625 نقطة على الأقل خلال فترة التحدي.

وسيتم إجراء فحوصات طبية لمن يرغب من المشاركين في التحدي، فيما سيتم تكريم الفائزين في هذا التحدي ضمن مشاركة الهيئة بمعرض الصحة العربي خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2025.