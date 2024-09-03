"الإمارات للخدمات للصحية" تطلق حملة الفحص المبكر عن سرطان الثدي

أطلقت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ممثلة بمستشفى صقر في رأس الخيمة - أحد المنشآت التابعة لها - حملة الفحص المبكر للكشف عن سرطان الثدي للعام الثاني على التوالي وذلك في إطار التزامها المستمر بتعزيز الوعي الصحي ودعم الجهود الوقائية من هذا المرض على مستوى الدولة.

وتهدف الحملة - التي يتم تنظيمها بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان تحت شعار "منك المبادرة ومنا الأمل "وتستمر حتى 26 نوفمبر المقبل - إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وتقديم الفحوصات المجانية للسيدات فوق سن الـ40 عاماً.

وتوفر الحملة 20 عيادة متنقلة مزودة بأجهزة "الماموجرام" والموجات فوق الصوتية لضمان تقديم أفضل الخدمات التشخيصية بالإضافة إلى توفير الفحوصات السريرية وغيرها من الفحوصات النوعية للكشف عن المرض فضلاً عن تنظيم مجموعة من جلسات التوعية الهادفة إلى تسليط الضوء على دور الكشف المبكر في الوقاية من سرطان الثدي وعلاجه والتعريف بآليات وأساليب إجراء الفحص الذاتي.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعد الركيزة الأساسية في مكافحته والوقاية منه، مشدداً على ضرورة مبادرة الفئة المستهدفة للاستفادة من الفحوصات الوقائية، لا سيما في ظل حرص مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على توفير جميع الخدمات اللازمة في المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لها، بما يساهم في تعزيز جودة الحياة وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وأهداف رؤية "نحن الإمارات" 2031.

من جانبها لفتت الدكتورة منى العيان مديرة مستشفى صقر برأس الخيمة إلى توسيع نطاق الحملة هذا العام لتشمل بعض مناطق إمارتي عجمان وأم القيوين بعد أن كانت منحصرة في إمارة رأس الخيمة العام الماضي بالإضافة إلى مضاعفة عدد العيادات المتنقلة من 10 إلى 20 عيادة بهدف الوصول إلى شريحة أكبر من السيدات وتعزيز الفائدة والأثر.

يذكر أن حملة "منك المبادرة ومنا الأمل" تأتي في إطار سلسلة من المبادرات التي تنفذها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتعزيز الصحة العامة وتكريس ثقافة الوقاية المبكرة للأمراض بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي.