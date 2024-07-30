"الإمارات للخدمات الصحية " تفتتح "مركز الرعاية الرقمية"

افتتحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مركزا افتراضيا للرعاية الصحية الأولية (مركز الرعاية الرقمية) "Digital Care Center" الذي يبدأ تقديم خدماته اعتبارا من غد مستفيدا من أحدث التقنيات التكنولوجية لتوظيفها بهدف تقديم حلول ذكية في مجال الرعاية الصحية الأولية للمتعاملين وذلك بما يتوافق مع أهدافها الرامية إلى تطوير خدمات صحية رقمية رائدة تسهم في تعزيز مخرجات القطاع الصحي وتحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة للمرضى.

يأتي افتتاح المركز في إطار تنفيذ المؤسسة مشاريعها التحولية وانسجاما مع أهداف رؤية نحن الإمارات 2031 وتصفير البيروقراطية.

يتيح المركز فرصة الحصول على استشارات طبية عبر الاتصال بتقنية الفيديو لعدد من التخصصات من خلال شبكة متكاملة تغطي جميع المتعاملين المواطنين البالغين بغض النظر عن موقعهم الجغرافي ما يضمن تقديم الخدمة بوقت قياسي وكفاءة عالية .

يضم المركز ملفا إلكترونيا موحدا وشاملا مرتبطا بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية الأمر الذي يسهل متابعة الحالات الطبية ويضمن استمرارية الرعاية.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة أن إطلاق المركز الافتراضي يأتي في إطار السعي المتواصل لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لتلبية احتياجات ومتطلبات الأفراد وتطوير خدماتها وتحسينها بشكل دائم ومستمر بما يليق بتطلعاتهم ويرتقي بمنظومة الخدمات الصحية في دولة الإمارات وترسيخ مكانتها وتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي انسجاما مع أهداف رؤية نحن الإمارات 2031 ...مشيرا إلى حرص المؤسسة على تطوير الابتكار عبر خدماتها الصحية والرقمية كافة ترجمة لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير أفضل رعاية صحية للأفراد وتحقيق استدامة القطاع.

من جانبها أوضحت الدكتورة كريمة الرئيسي مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة أن إطلاق مركز الرعاية الرقمية ثمرة حرص ودعم المؤسسة لتعزيز استخدام التكنولوجيا في تقديم الرعاية الصحية الأولية وتقديم خدمات طبية عالية الجودة بطرق مبتكرة وفعالة ما يسهم في تحسين تجربة المرضى ويضمن سهولة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية من أي مكان.

يوفر "مركز الرعاية الرقمية" مزايا مبتكرة ويتيح حجز المواعيد بسهولة عبر القنوات الرقمية مما يوفر الوقت والجهد ويقدم خدمات طب الأسرة التي تشمل الاستشارات الصحية مما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة المرضى .

ويعد برنامج الإقلاع عن التدخين من الخدمات البارزة التي يقدمها المركز إذ يوفر الدعم والمتابعة المستمرة لتحقيق هذا الهدف ويمكن الحصول على استشارات التغذية التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن نظامهم الغذائي ونمط حياتهم الصحي مما يضمن تجربة مريحة وسلسة للمرضى إلى جانب تعزيز استخدام خدمات التطبب عن بعد وتخفيض البصمة الكربونية وتقليص مدة الحصول على المواعيد الطبية ورفع مؤشر رضا المتعاملين من خلال تقديم خدمات صحية متميزة وسريعة تعزز من ثقة المرضى وتحسن من جودة الرعاية الصحية المقدمة لهم.