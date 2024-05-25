التشخيص وعلاج الأمراض بالذكاء الاصطناعي محور نقاشات "ملتقى المسالك"

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة من ملتقى تخصصات المسالك البولية، والذي تنظمه الجمعية الإماراتية لجراحة المسالك البولية والمدرسة العربية لجراحة المسالك البولية بالتعاون مع اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض، ويقام على مدار يومين، بمشاركة أبرز الأطباء والمحاضرين العالميين تحت شعار "مرحلة ما بعد العلاج.. تشجيع الإبداع والابتكار في التكنولوجيا العلاجية" والذي يسلط الضوء على طرق تشخيص وعلاج أمراض المسالك البولية بالذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في التعليم والتدريب بدلاً من الأساليب التقليدية.

وناقش الملتقى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة والرعاية الطبية بكافة تخصصاتها، واستخدام الواقع الافتراضي والمعزز في التدريب والتعليم والبحث بدلا من الوسائل التقليدية لتطوير الأبحاث والتقنيات المتقدمة لتحسين الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وقال الرئيس المشارك للملتقى ورئيس جمعية الإمارات لأمراض وجراحة المسالك البولية، الدكتور عبد القادر الزرعوني: " يمثل الملتقى مساحة لتبادل المعرفة بين الخبراء في مجال الرعاية الصحية، حيث يجمع بين مختلف التخصصات الطبية لتحقيق هدف مشترك وهو تحسين رعاية المرضى في مجال المسالك البولية، كما يتيح لكل أخصائي فرصة لإضافة رؤية فريدة وتقديم مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات التي يمكن أن تثري عملية التشخيص والعلاج وهنا تكمن أهميته فهو يشجع على التعلم من تجارب وممارسات الأطباء في مجالات مختلفة. ويركز على تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية".

ويشجع الملتقى الأطباء الشبان المتخصصين في هذا المجال والمتدربين على الانخراط في العمل على الأبحاث العلمية ونشرها عبر دعوتهم للاشتراك في مسابقة يقدم فيها المشاركون أعمالهم للتقييم، وذلك لتعزيز ثقافة الابتكار، كما يمكن للمشاركين في ملتقى تخصصات المسالك البولية الاستفادة من نحو14 نقطة علمية معتمدة في التعليم المستمر من قبل هيئة الصحة بدبي.

فيما قال الرئيس المشارك للمتلقى ورئيس المدرسة العربية لطب المسالك البولية، الدكتور ياسر فرحات: " هذا الملتقى مناسبة استثنائية متجددة كل عام من ناحية تقديم العلاج للمرضى خاصة أننا نركز في هذه الدورة على استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، والملتقى كعادته كل عام يجمع نخبة من الخبراء في مجال طب المسالك البولية وتخصصات أخرى من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات العلمية في هذا المجال وفي هذه الدورة سنلقي الضوء على تقنيات جديدة توفر خيارات علاجية أفضل للمرضى".

ومن المتوقع أن يستقطب الملتقى نحو 800 زائر ومشارك من 20 دولة حول العالم بحضور أكثر من 76 متحدثاً متخصصاً من نخبة الأطباء في مختلف المجالات، ما يعكس المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات في المجالات المعنية بجودة الحياة والخدمات الصحية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الرعاية الطبية بكافة مجالاتها حيث يواصل القطاع الصحي في الدولة تطوره ويقدم أجود الخدمات للمرضى من خلال توفير آخر ما توصلت إليه تقنيات الرعاية الطبية المتكاملة.

ويرافق الملتقى معرض يظهر أحدث التقنيات والمنتجات لدى الشركات الرائدة في مجال طب المسالك البولية ويتيح للمشاركين الفرصة للتواصل مع الجهات العارضة والتعرف على آخر التقنيات المستخدمة في المجال.

كادر

جلسات علمية

شملت أجندة الملتقى 8 جلسات علمية تتضمن عروضاً تقديمية وجلسات نقاش و7 ورش عمل تتناول آخر ما توصل إليه العلم في علاج البيلة الدموية المجهرية، و تضيق الحالب بالليزر، والآفات الجلدية للأعضاء التناسلية، ومناقشة العديد من الحالات والتي تمتد من معالجة الحصى إلى متلازمات المثانة. كما سيتم إلقاء الضوء على أساليب العلاج كالجراحات باستخدام الروبوت، ومعالجة التهاب المسالك البولية خلال الحمل، والتطورات في علاج ضعف الانتصاب إلى جانب الاختبارات الجينية في العقم لدى الذكور والنهج التطوري في إدارة سرطان البروستاتا، مع التركيز على رؤية شاملة للرعاية البولية بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على البحث والنشر في هذا المجال.