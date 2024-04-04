حملة تفتيشية على مراكز التجميل والصالونات

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، حملة توعوية تفتيشية بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية في مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية داخل جزيرة أبوظبي وخارجها، وذلك تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك، نظراً للإقبال الكبير على هذه المراكز والصالونات في هذه الفترة، وزيادة عدد مرتاديها.

وهدفت الحملة التي استمرت خمسة أيام، إلى زيادة الوعي لدى أصحاب مراكز التجميل والصالونات النسائية والرجالية، والعاملين فيها، بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالنظافة العامة في هذه المراكز والصالونات، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور.